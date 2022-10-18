Между риторикой лидеров эстонской партии EKRE и пафосными высказываниями российских «профессиональных патриотов» легко проводятся не только смысловые, но и стилистические параллели, пишет журналист Павел Соболев.
Колонка журналиста ⟩ Капучино как общий враг EKRE и «русского мира»
Ведущих политиков эстонской оппозиционной партии EKRE достаточно часто уличают в том, что они, формально выступая — в связи с самыми разными темами — с критическими замечаниями в адрес правящих в Эстонии политических сил, по существу занимаются тем, что пересказывают различные тезисы российской государственной пропаганды.
Скажем, в самые последние дни в эстонской прессе обратили внимание на то, что Март Хельме, предостерегая эстонские власти от эйфории в связи с успехами контрнаступления ВСУ, говорил, что Россия сознательно отошла на более выгодные позиции и скоро заберет себе еще больше, чем у нее было. То же самое, только с менее развязными интонациями, твердит, к примеру, генерал-лейтенант Конашенков, глава пресс-отдела Минобороны РФ.
Также эстонская пресса в последние дни напоминала, что Мартин Хельме недавно высказывался в том духе, что электроэнергию в Европе делает дорогой не война, а недальновидные решения в сфере энергетики, принимаемые европейскими лидерами. В этой связи отмечалось, что, наверное, трудно представить себе сейчас блок зарубежной информации в выпуске новостей на любом российском федеральном телеканале, который обходился бы без декларирования этой так приходящейся по вкусу Мартину Хельме идеи.
Между тем иногда происходит так, что точки соприкосновения в мировоззрениях эстонских консерваторов-народников и проповедников ценностей «русского мира» проявляются на уровне не идей, а символов, то есть речь идет даже не о содержательной близости каких-то нарративов, а об очевидной схожести эмоциональных реакций на какие-то человеческие привязанности или привычки. Иногда эти «общие места» приходятся на такие специфические детали, что можно быть уверенным, что дело вовсе не в сознательном копировании чужой поведенческой модели, а в подлинном, органическом родстве имеющихся — у обеих сторон этого уравнения — представлений об идеальном мироустройстве.
Минувшие выходные предложили очень убедительный аргумент в поддержку этой теории, поскольку совершенно независимо друг от друга один влиятельный член EKRE и один российский потомственный «придворный художник» продемонстрировали исключительное презрение к людям, всего-то лишь имеющим пристрастие к одному совершенно безобидному напитку.
Мадисон и Кончаловский синхронно осудили «либеральные ценности»
В воскресенье на митинге EKRE в центре Таллинна, участники которого требовали остановить рост цен на электричество, депутат Европарламента Яак Мадисон сказал, что западные люди цинично занимаются эксплуатацией африканцев и азиатов, чтобы ездить на электромобилях и пить капучино. В это же самое время российские пользователи соцсетей активно обсуждали только что вышедшее в «Комсомольской правде» интервью Егора Кончаловского, осуждавшего российскую интеллигенцию за то, что она вцепилась в кальян, капучино и вайфай, и не едет на фронт в Украину.
Режиссер Егор Кончаловский, являющийся сыном режиссера Андрея Кончаловского, племянником режиссера Никиты Михалкова и внуком поэта Сергея Михалкова, автора нескольких редакций текста гимна СССР/РФ, посетовал, что охотно мобилизуются сейчас на войну представители рабочего класса, а вот российская интеллигенция, мол, стала зависимой от комфорта (капучино выступил одной из его эмблем) и отказывается послужить интересам отечества в непростой для него момент. Довольно трудно не заметить, что Егор Кончаловский тоже — как и Яак Мадисон — очертил такую ситуацию, в которой одна категория людей бесстыже жирует за счет жертвенной доли другой, и еще труднее не обратить внимание, что в предлагаемой системе координат тот «стиль жизни», что вызывает у Яака Мадисона брезгливость, в России — в русле логики рассуждений Кончаловского — все-таки оказывается присущ людям, которые не хотят воевать в Украине.
Разумеется, Егор Кончаловский объяснил в том же самом интервью, почему он сам не записался добровольцем. Он привел в качестве оправдания свой возраст, а также тот — еще более, с его точки зрения, важный — довод, что каждый патриот должен воевать таким способом, каким он может принести своей стране как можно больше пользы. Режиссер довольно парадоксальным образом высказался о своем дедушке, заметив, что тот не убил во время второй мировой войны ни одного немца, но при этом, как и Левитан, давил врага другим оружием. Егор Кончаловский пояснил, что его собственное оружие — это кинокамера, и что он скоро поедет снимать документальный фильм о жизни «освобожденного Донбасса», что и станет его личным вкладом в т.н. «победу».
Таким образом, Егор Кончаловский тоже отдал дань очень популярной сейчас в России практике максимально грубой подмены понятий, по правилам которой Россия, действуя сейчас в Украине точь-в-точь так, как действовали нацисты в годы второй мировой войны, нацистами называет не себя, а ставшую жертвой ее преступного нападения Украину. Это удивительно, но «электрический» митинг EKRE в Таллинне тоже не обошелся без того, чтобы наклеивать нацистские ярлыки не на кремлевский режим, а на другой объект. Речь, конечно, не об Украине, а о Евросоюзе, персонифицировавшемся в устах Мартина Хельма в конкретной еврочиновнице.
EKRE нашла фюрера не в Москве, а в Брюсселе
Мартин Хельме сказал собравшимся на митинге, что виновником роста цен на электроэнергию является вовсе не Путин, а фюрер Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, принуждающая Эстонию прекратить использовать запасы своих земель (требуя соскочить со сланцевой колеи и заложить зеленый вираж) и заставляющая ее потерять свою независимость в энергетике. С формальной точки зрения такой пассаж не содержит какого-либо оправдания российской военной агрессии в Украине, но особым образом выстроенный контекст как бы указывает, что даже в нынешней ситуации самым большим — сопоставимым с нацистским — злом для современного человечества оказывается не Путин, а опять-таки то, что ассоциируется если уже не с капучино, то с электромобилями.
А еще Мартин Хельме вспоминал на воскресном митинге, что Партия реформ очень любит говорить, что EKRE в случае прихода к власти вернет Эстонию в «пещерные времена»; под шумное одобрение своих сторонников Мартин Хельме пообещал, что, во всяком случае, EKRE уж сумеет позаботиться о том, чтобы в нашей пещере было тепло. В действительности же пещерным мировоззрение EKRE принято называть вовсе не за приверженность этой партии каким-то архаичным технологиям, а за отличающую ее лидеров гомофобную риторику.
В свое время массовые акции EKRE в поддержку проведения референдума по поводу закрепления термина «брак» только за союзом мужчины и женщины собирали куда больше людей, чем собрал митинг в Таллинне 16 октября. Вспомним, что в день объявления в России мобилизации Владимир Путин открытым текстом назвал одной из главных причин российского военного вторжения в Украину желание защитить жителей Донбасса от терминов «Родитель №1» и «Родитель №2» в их документах; таким образом, партия EKRE сейчас имеет все основания провозгласить, что те «традиционные ценности», которые Путин только сейчас сформулировал в качестве одного из базовых достояний «русского мира» (нуждающегося в том числе и в военной защите), она уже давно взяла на вооружение и поместила на свои знамена.
Поддержка EKRE растет, но успеха на выборах не гарантирует
Воскресный митинг EKRE может казаться сколь угодно карикатурным и комичным, но этот факт никак не отменяет той данности, что в самом свежем рейтинге политических преференций жителей Эстонии EKRE максимально близко подобралась к правящей Партии реформ. Конечно, это еще ничего не гарантирует консерваторам-народникам, потому что политическая наука доказывает, что очень высокие рейтинги популистских партий в канун выборов часто приводят к тому, что на выборы в итоге приходят и те люди, которые в условиях «спокойного политического ландшафта» обычно не голосуют.
Страх перед победой популистов заставляет таких людей изменить своему обыкновению, так что вполне вероятно, что и очень мощные социологические показатели EKRE погонят весной на выборы таких избирателей, кто захочет проголосовать практически за кого угодно, лишь бы не за EKRE. И вполне представимо, что на предстоящих парламентских выборах у таких людей в Эстонии появится дополнительная мотивация, потому что им может показаться, что за наездами EKRE на капучино и электромобили кроется желание предложить этим «приметам жизни» своего рода обратную альтернативу, и что эта альтернатива как раз и может представлять из себя что-то весьма похожее на «русский мир».
К словам Яака Мадисона на воскресном митинге можно без труда найти еще более точную рифму из недавних высказываний высоких российских госчиновников, чем та, что обнаружилась в словах Егора Кончаловского. Несколько недель назад президент Олимпийского комитета России Cтанислав Поздняков сообщил российской общественности, что его дочь, российская фехтовальщица София Позднякова, подает на развод с российским фехтовальщиком Константином Лохановым, эмигрировавшим после начала войны в США. Глава ОКР сказал, что его дочь — патриотка и останется в России, а вот его зять предал родину ради малинового фраппе и желтых самокатов.
Последние — прямые родственники капучино и электромобилей, так что выглядит довольно жутким, что EKRE пытается топтать те же самые вещи, на которые рычит и в которые плюется обезумевшая российская власть, культивируя в противовес им известно что: войну, мобилизацию, изоляцию, смерть, нищету.