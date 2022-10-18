Колонка журналиста ⟩ Капучино как общий враг EKRE и «русского мира»

Мартин Хельме сказал собравшимся на митинге, что виновником роста цен на электроэнергию является вовсе не Путин, а фюрер Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, принуждающая Эстонию прекратить использовать запасы своих земель (требуя соскочить со сланцевой колеи и заложить зеленый вираж) и заставляющая ее потерять свою независимость в энергетике. С формальной точки зрения такой пассаж не содержит какого-либо оправдания российской военной агрессии в Украине, но особым образом выстроенный контекст как бы указывает, что даже в нынешней ситуации самым большим — сопоставимым с нацистским — злом для современного человечества оказывается не Путин, а опять-таки то, что ассоциируется если уже не с капучино, то с электромобилями.

Председатель EKRE Мартин Хельме. Фото: Pilt videost

А еще Мартин Хельме вспоминал на воскресном митинге, что Партия реформ очень любит говорить, что EKRE в случае прихода к власти вернет Эстонию в «пещерные времена»; под шумное одобрение своих сторонников Мартин Хельме пообещал, что, во всяком случае, EKRE уж сумеет позаботиться о том, чтобы в нашей пещере было тепло. В действительности же пещерным мировоззрение EKRE принято называть вовсе не за приверженность этой партии каким-то архаичным технологиям, а за отличающую ее лидеров гомофобную риторику.