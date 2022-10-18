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Болезненное поражение наших керлингистов на чемпионате мира

rus.postimees.ee
Болезненное поражение наших керлингистов на чемпионате мира
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Смешанная команда керлингистов.
Смешанная команда керлингистов. Фото: Eesti Curlingu Liit

На проходящем в Шотландии чемпионате мира по керлингу наша команда с одной победой и тремя поражениями занимает пятое место в подгруппе. В последней игре против Хорватии эстонским спортсменам пришлось смириться с поражением.

Сборная Эстонии по керлингу начала свой путь на чемпионате мира с победы над командой Нидерландов. Обе команды играли уверенно, равный матч завершился победой эстонцев со счетом 5:4. Во втором матче, к сожалению, эстонцам пришлось признать подавляющее превосходство Италии с результатом 11:5. 7-й тур принес сопернику убедительную победу, где итальянской команде удалось набрать четыре очка, что и решило исход матча.

Третью игру сборная Эстонии по керлингу сыграла против Хорватии. Эстония начала матч с победы в два очка, во втором туре у соперника было забрано еще одно очко. В седьмом туре Хорватии удалось отыграть два очка, а в последнем - восьмом туре счет был 4:4, причем эстонцы также имели преимущество на последнем камне. К сожалению, эстонцам не удалось реализовать преимущество последнего броска и пришлось смириться с небольшим поражением 4:5.

Сегодня наша команда будет играть против команд Испании и США.

В смешанные команды входят по два мужчины и две женщины. Эстонию на чемпионате мира представляют Анна Громова, Андрес Якобсон, Кайди Эльмик и капитан Михаил Власов.

Чемпионат мира среди смешанных команд проходит в шотландском Абердине, в этом году в нем примут участие 35 команд, которые разбиты на четыре подгруппы. Эстонская команда соревнуется в подгруппе D, где соперниками являются Нидерланды, Италия, Хорватия, Испания, США, Германия и Уэльс.

Победители подгруппы определяется не позднее вечера четверга. Первая команда каждой подгруппы выходит сразу в четвертьфинал, 2-е и 3-е места подгруппы играют отборочную игру. Четвертьфиналы состоятся в пятницу, а в субботнем финале определится чемпион мира по смешанному командному керлингу.

За успехами нашей команды можно следить здесь.

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