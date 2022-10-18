РАЙВО ВАРЕ ⟩ Украинская война перешла в новую фазу

Наши сердца переполнены состраданием и гневом из-за жестоких бомбардировок украинских городов и гражданской инфраструктуры, которые ведет путинская Россия. Этим агрессор пытается компенсировать неудачу в войне, увеличивая страдания оказавшегося в роли жертвы населения и разоряя экономику, пытаясь заставить Киев вступить в переговоры с Москвой на основе предпосылок, которые устраивают Москву. Однако ему нужны переговоры или хотя бы перемирие, просто чтобы перевести дух, а затем попытаться еще раз.

Так каковы возможные варианты дальнейшего развития событий? Учитывая, что Путин, страдая от невозможности добиться успеха на фронтах, переключил свое внимание на новую фазу ведения войны, которую можно определить как войну на истощение в сочетании с давлением на Запад, прежде всего на Европу, энергетическим оружием с целью уменьшить ее поддержку Украины и тем самым принудить Киев к переговорам. Для этого есть два средства: внешнеполитические инициативы и применение энергетического оружия.

Начнем с энергетического оружия. Природный газ фактически использовался Кремлем в таком качестве с весны прошлого года. Видимо, при планировании войны против Украины, Россия предвидела, что Запад ответит санкциями, вопрос был лишь в том, какими. Просто европейцы поняли это только поздней осенью, а то, что это целенаправленная политика, стало совершенно ясно только после нападения на Украину.

Две мысли

Хотя, несмотря на давление со стороны России, странам ЕС относительно успешно удалось заполнить свои газовые хранилища и грядущей зимой людям не грозит замерзнуть в буквальном смысле слова, смогут ли европейские компании выжить в нынешнем положении – все же остается вопросом.

Инициативная группа картеля покупателей, «Большая семерка» во главе с США и ЕС, пришла к выводу, что было бы разумно ограничивать не поставки российской нефти, а цену на нее.