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РАЙВО ВАРЕ ⟩ Украинская война перешла в новую фазу

Райво Варе
, предприниматель и эксперт по экономике
Украинская война перешла в новую фазу
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Фото: Mihkel Maripuu/Postimees
  • Природный газ используется Россией в качестве энергетического оружия с весны прошлого года
  • По сути, ожидается, что экономический рост всего континента замедлится
  • Именно рост цен на топливо стимулирует инфляцию во всем мире

Россия ведет войну на истощение в сочетании с давлением на Запад, особенно на Европу, с помощью энергетического оружия с целью уменьшить ее поддержку Европой и тем самым принудить Киев к переговорам. Для этого есть два средства: внешнеполитические инициативы и применение энергетического оружия, пишет обозреватель Райво Варе.

Наши сердца переполнены состраданием и гневом из-за жестоких бомбардировок украинских городов и гражданской инфраструктуры, которые ведет путинская Россия. Этим агрессор пытается компенсировать неудачу в войне, увеличивая страдания оказавшегося в роли жертвы населения и разоряя экономику, пытаясь заставить Киев вступить в переговоры с Москвой на основе предпосылок, которые устраивают Москву. Однако ему нужны переговоры или хотя бы перемирие, просто чтобы перевести дух, а затем попытаться еще раз.

Так каковы возможные варианты дальнейшего развития событий? Учитывая, что Путин, страдая от невозможности добиться успеха на фронтах, переключил свое внимание на новую фазу ведения войны, которую можно определить как войну на истощение в сочетании с давлением на Запад, прежде всего на Европу, энергетическим оружием с целью уменьшить ее поддержку Украины и тем самым принудить Киев к переговорам. Для этого есть два средства: внешнеполитические инициативы и применение энергетического оружия.

Начнем с энергетического оружия. Природный газ фактически использовался Кремлем в таком качестве с весны прошлого года. Видимо, при планировании войны против Украины, Россия предвидела, что Запад ответит санкциями, вопрос был лишь в том, какими. Просто европейцы поняли это только поздней осенью, а то, что это целенаправленная политика, стало совершенно ясно только после нападения на Украину.

Две мысли

Хотя, несмотря на давление со стороны России, странам ЕС относительно успешно удалось заполнить свои газовые хранилища и грядущей зимой людям не грозит замерзнуть в буквальном смысле слова, смогут ли европейские компании выжить в нынешнем положении – все же остается вопросом.

Инициативная группа картеля покупателей, «Большая семерка» во главе с США и ЕС, пришла к выводу, что было бы разумно ограничивать не поставки российской нефти, а цену на нее.

Теперь никто не сомневается, что у Путина есть идея воспользоваться большой зависимостью Европы от природного газа, поставляемого Россией, чтобы надавить на нее с целью заставить двигаться в угодном ему политическом направлении или хотя бы «наказать» западников за поддержку Украины, нанеся максимальный экономический ущерб потребителям и предприятиям: особенно – Германии и некоторых других стран, наиболее зависимых от российских энергоресурсов. Особенно показателен последний случай, когда газопроводы Nord Stream 1 и 2 были повреждены взрывами, но одна из ниток Nord Stream 2 уцелела. Теперь Путин предлагает ввести этот трубопровод в эксплуатацию, а немцам – пересмотреть решение об отказе от сертификации трубопровода из-за войны на Украине.

Хотя, несмотря на давление со стороны России, странам ЕС относительно успешно удалось заполнить свои газовые хранилища и грядущей зимой людям не грозит замерзнуть в буквальном смысле слова, смогут ли европейские компании выжить в нынешнем положении – все же остается вопросом. Немецкая крупная промышленность, которая полагалась на дешевую российскую энергию, испытывает особые трудности. Недаром в Берлине были даны официальные прогнозы, что в этом году рост экономики, связанный с восстановлением после пандемии, едва ли достигнет половины от ожидаемого, а в следующем году и вовсе ожидается падение на 0,4 процента. А ведь мотор немецкой экономики является локомотивом для экономики всего континента... По сути, ожидается, что экономический рост всего континента замедлится, как это предсказывается и в глобальном масштабе, в первую очередь из-за последствий пандемии и продолжающейся быстрой инфляции. Но именно энергетический кризис, война в Украине и другие факторы влияния, в которых Москва играет ключевую роль, определяют все более стремительный спад экономики.

В связи со всем этим Европа сталкивается с рядом проблем. В случае с природным газом в дополнение к запланированным мерам по экономии и вероятности того, что эти меры будут сделаны обязательными, такие решения, как задействование солидарного принципа межгосударственного распределения, установление потолка цен на природный газ, использующийся для производства энергии, и запуск механизма совместных закупок природного газа также находятся на столе переговоров.

Соответствующая работа под предводительством Германии и Нидерландов, в общем-то, может считаться достижением сама по себе, и это также дает надежду на то, что она увенчается успехом. Тем более, что Германия к тому же впервые заявила о своей готовности начать применять практику солидарных займов, чтобы справиться с трудностями с энергоснабжением, хотя и таким образом, чтобы это не демотивировало экономить. Таким образом, обсуждается вопрос о повышении целевого показателя энергосбережения с текущего среднего уровня десяти процентов, который был достигнут по добровольному соглашению до обязательных 15 процентов.

Особенно показателен последний случай, когда газопроводы Nord Stream 1 и 2 были повреждены взрывами, но одна из ниток трубопровода Nord Streaм 2 уцелела. Теперь Путин предлагает ввести этот газопровод в эксплуатацию, а немцам – пересмотреть решение об отказе от сертификации трубопровода, принятое из-за войны в Украине.

Все эти решения сейчас в спешном порядке подготавливаются в Европейском союзе, и на следующей неделе они должны развиться до той степени, что 18 октября Европейская комиссия выступит на саммите Евросоюза с планом, который может быть окончательно утвержден уже к середине ноября. Кроме того, предпринимаются усилия, чтобы придумать какие-то решения на будущее, ведь даже пережив зиму этого года, европейцам придется выдерживать продолжающийся кризис газоснабжения как минимум до весны 2026 года. В то же время временное ограничение цен на природный газ и введение дополнительного индекса наряду с индексом цен на природный газ TTF также рассматриваются в качестве решения именно с учетом потребностей производства энергии. Первоначально, по мнению Европейской комиссии, – только как предельная цена на природный газ, использующийся для производства электроэнергии, но некоторые страны вместо этого требуют установить предельную цену на весь природный газ. А такие страны, как Венгрия и некоторые другие, выступают против.

Итак, дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки, и можно сказать, что расчеты Путина по развязыванию газовой войны в итоге оказались во многом неудачными.

Если перевести разговор с природного газа на другой основной источник доходов России, – нефть – то тут-то и начнется эпическое противостояние. С одной стороны, «большая семерка» и ЕС пытаются создать, по сути, исторически уникальный картель покупателей, устанавливающих ценовое ограничение на поставляемую Россией нефть, фактически решая тем самым сразу две задачи. Одной из них, разумеется, является ограничение доходов России, препятствуя тем самым ведению ею войны в Украине. Но на самом деле решается и другая проблема. А именно, замедление роста цен на топливо, потому что именно это стимулирует инфляцию во всем мире.

Кроме того, дополнительным бонусом оказалось бы еще то, что это же обстоятельство стало бы и решающим фактором на важных промежуточных выборах в США, где рост цен на топливо сказывается не в пользу правящей партии и увеличивает шансы республиканцев на получение большинства в Конгрессе. К сожалению, на то, чтобы достигнуть этой последний цели, в любом случае осталось очень мало времени: выборы пройдут уже 8 ноября. Что также спровоцировало администрацию Байдена, пошедшую на серьезные уступки в интересах снижения цены на нефть, в том числе во внешней политике по отношению к Саудовской Аравии, а также серьезный всплеск гнева со стороны Конгресса, последствия которого вскоре должны выразиться в международной политике и проявиться на рынках оружия.

Однако уникальная ситуация возникает в связи с тем, что 5 декабря санкции Евросоюза, вводящиеся в сотрудничестве с ООН, должны начать применяться по отношению к сырой нефти, а с 5 февраля – и к нефтепродуктам, экспортируемым Россией, в самом полном объеме. А именно, планируется ввести санкции в отношении транспортировки российской нефти и сопутствующей ей жизненно важной деятельности по управлению морским транспортом, финансированию и страхованию. Доля Великобритании и ЕС достигает 95 процентов в страховании, а также очень велика в области финансирования. Понятно, что дальнейшее ограничение экспорта российской нефти, доля которой в мире значительна, повысит и без того высокие цены на рынке. Однако мировой экономике это не нужно.

В то же время другой картель нефтедобывающих стран ОПЕК+, в который входят и россияне, только что поднял цену на нефть, подтвердив неожиданно большое сокращение добычи, на два миллиона баррелей в сутки. И все это в условиях доброго сотрудничества между Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией. Хотя их основная цель состояла в том, чтобы повысить цену барреля в условиях падения спроса на нефть из-за прогнозируемого замедления экономического роста, и не скрывают намерения удерживать ее на уровне около ста долларов, побочным эффектом является неизбежное увеличение доходов России от нефти. Это еще и в ситуации, когда она фактически израсходовала почти половину квоты, подлежащей сокращению под давлением санкций и западной общественности. При этом ужесточение санкций в отношении основного поставщика, России, к сожалению, должно лишь способствовать росту цен на нефть на международном рынке.

ОПЕК+, картель производителей нефти, в который входят россияне, со своей стороны только что повысил цены на нефть, утвердив неожиданно большое сокращение добычи на два миллиона баррелей в день.

В такой ситуации инициативная группа картеля покупателей «Большой семерки» во главе с США и ЕС пришла к выводу, что разумно ограничивать не поставки российской нефти, а ее цену. Вместе с тем решая проблему роста цен на мировом рынке. Потому что, если, например, установить предельную цену в 60 долларов на поставляемую Россией нефть и за ней будут следовать вторичные санкции в изначально запланированных областях, это в любом случае потянет цену вниз относительно желаемого уровня ОПЕК+. В то же время даже такие страны, как Китай или Индия, которые, вероятно, официально не присоединятся к картелю покупателей, все же будут иметь достаточную экономическую мотивацию и аргументы для снижения цен на своей стороне, особенно в отношении российской нефти. А России ничего бы не оставалось, кроме как продавать свою нефть третьим странам с еще большей скидкой.

В любом случае, ситуация сейчас запутана и непонятно, как разрешится это противостояние. Таким же образом прокомментировал эту ситуацию и министр нефти Саудовской Аравии и брат фактического правителя Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда, Абдулазиз бин Салман. В ближайшие месяцы на это должен быть найден практический ответ. Можно предположить, что этот вопрос станет основной темой обсуждения наряду с войной в Украине на саммите G20 на острове Бали в Индонезии 18 ноября, на котором обещали присутствовать лидеры заинтересованных в этом противостоянии сторон, а также,  по последним сообщениям, Путин и даже Зеленский. Этому саммиту будет предшествовать политическая буря в октябре-ноябре, в ходе которой станут ясны направления выхода из энергетического кризиса. Однако, будет ли достигнут какой-либо прогресс в отношении войны на Украине, остается под вопросом.

Кремлевская машина в настоящее время работает над тем, чтобы Путин мог поехать на Бали и не столкнуться там с препятствиями со стороны лидеров других стран. Для этого он должен появиться там под предлогом мирных переговоров. Что в свою очередь предполагает, что сначала должна быть создана для них база. Это же было целью его недавней встречи в рамках саммита в Астане «Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии» (СВМДА), с президентом Турции Эрдоганом, пытающимся выступить посредником в переговорах с США, Германией, Францией и Великобританией, в связи с войной в Украине. Вопрос в том, возможно ли это еще сделать за спиной у Киева.

В эту же линию входят периодические заявления других власть имущих в Москве, такие как недавнее заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на Форуме спикеров парламентов G20 о необходимости мирных переговоров хотя бы на межпарламентском уровне, а также заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова, которого называют министром лжи, о том, что он готов к переговорам о прекращении войны. Время покажет, преуспеет ли Кремль в этой стратегии. К сожалению, в то же время он активно ведет свою войну на истощение против Украины и ее населения, поскольку Путин считает, что это будет способствовать его внешнеполитической повестке дня.

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