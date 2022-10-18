США пригрозили ввести санкции в связи с иранской программой беспилотников

«Каждый, кто ведет дела с Ираном и может быть причастен к разработке беспилотных летательных аппаратов, баллистических ракет или экспорту оружия из Ирана в Россию, должен быть очень осторожен. США, не колеблясь, введут санкции или предпримут другие меры в отношении всех виновных», – заявил журналистам официальный представитель МИД страны Ведант Патель.

«Весь мир, а особенно страны этого региона, должны рассматривать расширяющийся союз России с Ираном как серьезную угрозу», – добавил он.

По данным украинских официальных лиц, в результате атаки беспилотника-камикадзе в Киеве погибли четыре человека, в том числе беременная женщина. Несколько сотен деревень остались без электричества.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атаки беспилотников показывают, насколько важно оказать всестороннюю помощь Украине в борьбе с силами вторжения до наступления зимы.