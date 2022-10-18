Известный гродненский футболист, а ныне арбитр Дмитрий Доля потерял сознание во время работы на матче БАТЭ - Динамо Брест в Борисове, пишет vgr.by.
Страшные кадры. Судья потерял сознание во время футбольного матча
Страшные кадры. Судья потерял сознание во время футбольного матча
ЧП произошло на 12-й минуте матча во время атаки хозяев. Дмитрий Доля пошатнулся и упал на газон. Футболисты обеих команд сразу же попросили медпомощь. Арбитра унесли с поля на носилках и отвезли в больницу.
Позже пресс-служба БАТЭ сообщила, что с судьей все в порядке, он пришел в сознание. Матч в качестве главного рефери провел резервный арбитр Илья Ляшук.