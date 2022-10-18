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Страшные кадры. Судья потерял сознание во время футбольного матча

rus.postimees.ee
Страшные кадры. Судья потерял сознание во время футбольного матча
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Postimees

Известный гродненский футболист, а ныне арбитр Дмитрий Доля потерял сознание во время работы на матче БАТЭ - Динамо Брест в Борисове, пишет vgr.by

ЧП произошло на 12-й минуте матча во время атаки хозяев. Дмитрий Доля пошатнулся и упал на газон. Футболисты обеих команд сразу же попросили медпомощь. Арбитра унесли с поля на носилках и отвезли в больницу.

Позже пресс-служба БАТЭ сообщила, что с судьей все в порядке, он пришел в сознание. Матч в качестве главного рефери провел резервный арбитр Илья Ляшук.

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