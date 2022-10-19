Не только Эстония, но и практически все остальные европейские страны так или иначе поддерживают потребителей и предпринимателей в борьбе с высокими ценами на энергоносители. Какие бы меры ни предпринимали правительства, все, по сути, покрывается новыми кредитами.
Райнер Каттель ⟩ Не стоит медлить с дебатами о налогах
Хотя эти заметные меры поддержки и призваны значительно затормозить рост цен на энергию, а заодно и обуздать инфляцию, перспектива экономического кризиса становится все более реальной. Кризисы вынуждают политиков принимать радикальные решения. В ближайшие месяцы европейских политиков ожидают серьезные дебаты на тему бремени государственного долга и налогов.
В течение нескольких десятилетий Европейская комиссия занимала очень консервативную позицию в отношении долговой нагрузки государства. Как известно, определенные соглашения ограничивают ежегодные правительственные займы, а также долгосрочные долговые обязательства. Пандемия, война и инфляция смешали все карты и показали, что все фискальные правила Европейского союза представляют собой обычный набор произвольных договоренностей. Получается, что правило, согласно которому бюджетный дефицит не может превышать трех процентов в год, – это не какой-то закон природы или физики, а просто взятая с потолка цифра.
Предельный размер бюджетного дефицита с таким же успехом мог бы составлять два процента или пять. Кризисы последних лет показали, что учитывать нужно не произвольные бюджетные и долговые ограничения, а то, на что заемные средства тратятся. И теперь в неторых крупных странах Европы рушится миф о государственном долге. Германия занимает как на военные, так и на энергетические нужды, создавая для этого экстренные механизмы, чтобы новые долги не учитывались при расчетах ежегодного бюджетного дефицита.
Кризисы последних лет показали, что учитывать нужно не произвольные бюджетные и долговые ограничения, а то, на что заемные средства тратятся.
Однако в налоговой сфере ситуация совершенно иная. Новое правительство Великобритании, например, на самом старте приняло радикальное решение, снизив налоговую нагрузку на людей с самыми высокими доходами. Дыру в бюджете, которая образуется из-за этого подарка, правительство будет латать за счет новых кредитов. Такой абсурд привел к панике как на валютном рынке, так и на рынке государственных облигаций. Но, по-видимому, правительство Лиз Трасс не одиноко в своем желании оживить экономику в ближайшем будущем, снизив налоговую нагрузку на тех, кто зарабатывает лучше остальных.
За таким решением скрывается надежда на то, что эти люди лучше государства сумеют инвестировать свои деньги. Подобное мнение разделяют только самые радикальные экономисты, тогда как большинство считает, что между снижением налогов для богатых людей и экономическим ростом нет никакой связи.
В свете быстро растущего государственного долга Эстонии одним из ключевых пунктов на приближающихся выборах будет вопрос, должно ли государство начать сокращать свою долговую нагрузку, а если должно, то с какой скоростью. Однако гораздо важнее было бы обсудить реформу налоговой системы нашей страны. Наши проблемы давно известны: налоговая система Эстонии слишком перекошена в сторону владельцев предприятий и людей с высокими заработками. При этом создание рабочих мест дорого обходится работодателям, потому что им приходится выплачивать все налоги, связанные с социальным и медицинским страхованием. Такая система укореняет и усиливает неравенство, не поощряя создание инновационных рабочих мест. Ясно одно: будет сложно разобрать все эти темы за один избирательный цикл. Но без дебатов на тему налогов мы будем тратить время на такие псевдоважные темы, как госдолг и бюджетный дефицит.