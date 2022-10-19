Райнер Каттель ⟩ Не стоит медлить с дебатами о налогах

Однако в налоговой сфере ситуация совершенно иная. Новое правительство Великобритании, например, на самом старте приняло радикальное решение, снизив налоговую нагрузку на людей с самыми высокими доходами. Дыру в бюджете, которая образуется из-за этого подарка, правительство будет латать за счет новых кредитов. Такой абсурд привел к панике как на валютном рынке, так и на рынке государственных облигаций. Но, по-видимому, правительство Лиз Трасс не одиноко в своем желании оживить экономику в ближайшем будущем, снизив налоговую нагрузку на тех, кто зарабатывает лучше остальных.

За таким решением скрывается надежда на то, что эти люди лучше государства сумеют инвестировать свои деньги. Подобное мнение разделяют только самые радикальные экономисты, тогда как большинство считает, что между снижением налогов для богатых людей и экономическим ростом нет никакой связи.

В свете быстро растущего государственного долга Эстонии одним из ключевых пунктов на приближающихся выборах будет вопрос, должно ли государство начать сокращать свою долговую нагрузку, а если должно, то с какой скоростью. Однако гораздо важнее было бы обсудить реформу налоговой системы нашей страны. Наши проблемы давно известны: налоговая система Эстонии слишком перекошена в сторону владельцев предприятий и людей с высокими заработками. При этом создание рабочих мест дорого обходится работодателям, потому что им приходится выплачивать все налоги, связанные с социальным и медицинским страхованием. Такая система укореняет и усиливает неравенство, не поощряя создание инновационных рабочих мест. Ясно одно: будет сложно разобрать все эти темы за один избирательный цикл. Но без дебатов на тему налогов мы будем тратить время на такие псевдоважные темы, как госдолг и бюджетный дефицит.