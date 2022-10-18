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Блинкен: Китай хочет завоевать Тайвань гораздо раньше, чем ожидалось

AFP/BNS
Блинкен: Китай хочет завоевать Тайвань гораздо раньше, чем ожидалось
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: POOL

Пекин хочет завоевать Тайвань в гораздо более короткие сроки, чем считалось ранее, заявил сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен и предупредил, что председатель Си Цзиньпин ведет Китай по агрессивному курсу.

Си Цзиньпин, переизбранный на третий пятилетний срок, на днях выступил перед съездом Коммунистической партии, высоко оценив свое пребывание у власти и повторив свое обещание силой объединить Тайвань с остальной частью Китая.

«В последние годы мы стали свидетелями появления совсем другого Китая под руководством Си Цзиньпина», – сказал Блинкен на форуме в Стэнфордском университете.

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