Пекин хочет завоевать Тайвань в гораздо более короткие сроки, чем считалось ранее, заявил сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен и предупредил, что председатель Си Цзиньпин ведет Китай по агрессивному курсу.
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Блинкен: Китай хочет завоевать Тайвань гораздо раньше, чем ожидалось
Блинкен: Китай хочет завоевать Тайвань гораздо раньше, чем ожидалось
Си Цзиньпин, переизбранный на третий пятилетний срок, на днях выступил перед съездом Коммунистической партии, высоко оценив свое пребывание у власти и повторив свое обещание силой объединить Тайвань с остальной частью Китая.
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