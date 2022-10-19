Миллиардный долг ⟩ Эстония взяла на себя дорогие обязательства на много лет

Прибыльность десятилетних эстонских гособлигаций, котирующихся на Дублинской бирже, до выкупа составляет 4,023 процента годовых. Два года назад Эстония взяла деньги в долг на десять лет под облигации с процентной ставкой 0,235 в год, что в 16 раз дешевле, чем сейчас. Уровень процентной ставки в Эстонии сравним скорее со ставками по гособлигациям в Италии и Греции – государствах с большой долговой нагрузкой – 4,4 и 4,7 процента в год соответственно.

По словам вице-канцлера Минфина Свена Кирсипуу, с учетом сложной обстановки в мире эмиссию можно считать удачной. Средства, полученные от продажи облигаций, будут использованы для покрытия бюджетного дефицита и пополнения резерва ликвидности. Однако стратег приват-банкинга в SEB банке Пеэтер Коппель считает, что эта сделка – дорогая. «Если мы посмотрим, насколько отличается прибыльность наших гособлигаций от прибыльности немецких, то, конечно же, это дорого. Но если учесть, что реальный размер процентных ставок не настолько очевиден, то ничего страшного тоже нет», – прокомментировал Коппель.

Два года назад Эстония взяла деньги в долг на десять лет под облигации с процентной ставкой 0,235 в год, что в 16 раз дешевле, чем сейчас.