93 международных инвестора приобрели эстонские государственные облигации на сумму свыше 1,8 миллиарда евро, хотя государство эмитировало ценные бумаги на миллиард евро.
Миллиардный долг ⟩ Эстония взяла на себя дорогостоящие обязательства на много лет
Прибыльность десятилетних эстонских гособлигаций, котирующихся на Дублинской бирже, до выкупа составляет 4,023 процента годовых. Два года назад Эстония взяла деньги в долг на десять лет под облигации с процентной ставкой 0,235 в год, что в 16 раз дешевле, чем сейчас. Уровень процентной ставки в Эстонии сравним скорее со ставками по гособлигациям в Италии и Греции – государствах с большой долговой нагрузкой – 4,4 и 4,7 процента в год соответственно.
По словам вице-канцлера Минфина Свена Кирсипуу, с учетом сложной обстановки в мире эмиссию можно считать удачной. Средства, полученные от продажи облигаций, будут использованы для покрытия бюджетного дефицита и пополнения резерва ликвидности. Однако стратег приват-банкинга в SEB банке Пеэтер Коппель считает, что эта сделка – дорогая. «Если мы посмотрим, насколько отличается прибыльность наших гособлигаций от прибыльности немецких, то, конечно же, это дорого. Но если учесть, что реальный размер процентных ставок не настолько очевиден, то ничего страшного тоже нет», – прокомментировал Коппель.
Два года назад Эстония взяла деньги в долг на десять лет под облигации с процентной ставкой 0,235 в год, что в 16 раз дешевле, чем сейчас.
По его оценке, кредиторов не должна беспокоить чуть более слабая фискальная дисциплина Эстонии. «Все же следует учитывать, насколько мы молодцы по сравнению с другими», – считает он. Чем тогда объяснить такой процент по облигациям? «Вырос общий уровень процентных ставок, – разъясняет Коппель. – Маленький процент за интресс (пользование деньгами – прим. ред.) немецких десятилетних облигаций и небольшой процент за то, что рядом с нами сосед, который не понимает, что средневековье закончилось. Я считаю также, что сейчас на рынках в целом к евро не особо благодушное отношение, и это тоже одна из причин, по которой некоторые участники рынка имеют оправданное, с их точки зрения, желание получить немного больше прибыли».
По словам партнера инвестиционной фирмы Redgate Capital Андрея Заборского, с началом войны в Украине страны Балтии были причислены к классу рискованных активов. «Инвесторы требуют более высокую премию за риск, связанный с активами в нашем регионе, – поясняет Заборский. – Но это отражает еще и общий настрой. Новая процентная ставка займов/облигаций стала реальностью уже некоторое время назад, и, к сожалению, ситуация для эмитентов-заемщиков ухудшается».
Пенсионные фонды банка SEB приобрели эстонские гособлигации на 28 миллионов евро. «Когда Эстония в июне 2020 года выпустила облигации с процентной ставкой в 0,125 процента, то пенсионные фонды SEB не были заинтересованы в их покупке. В этот раз сделка показалась нам выгодной, и мы приобрели облигации на сумму 28 миллионов евро», – прокомментировал в пресс-релизе Эндрико Вырклаэв, менеджер фонда по управлению активами банка SEB. Пенсионные фонды банка LHV в последние годы скорее воздерживались от покупки долгосрочных облигаций, но в последние недели начали покупать эти ценные бумаги. «Спустя годы инвесторов вновь стал интересовать уровень интресса.
Процентная ставка эстонских гособлигаций – очевидный и привлекательный выбор для консервативных пенсионных фондов XS и S, – сказал управляющий пенсионными фондами банка LHV Ромет Энок. – Фонды с более агрессивной стратегией ожидают явно большей рентабельности».