Объявлен молодежный конкурс «Наше общее будущее в Эстонии», лучшим – премии

По словам вице-канцлера МВД Райво Кюйта, цель творческого конкурса – призвать иноязычную молодежь в Эстонии вместе подумать о том, каким должно быть наше общее будущее в Эстонии.

«Сплоченное общество – гарантия нашей безопасности и защищенности. Молодежь создает наше будущее, поэтому мы призываем ее поделиться своим видением и идеями о сплоченной и прочной Эстонии. На конкурс мы ожидаем творческие работы в свободной форме, которые могли бы вдохновить всех жителей Эстонии и помочь нам лучше понимать друг друга. Давайте вместе подумаем над тем, как создать единую и сплоченную Эстонию будущего», – сказал Кюйт.

Конкурсные работы принимаются на сайте МВД.

В конкурсе могут принять участие все живущие в Эстонии 14-23-летние молодые люди, чей родной язык – не эстонский. Отдельно будут оцениваться работы в двух возрастных группах: 14-18 лет и 19-23 года. В обеих категориях будут названы и награждены по три лучшие работы.

Победители получат денежные стипендии в размере 500 евро. Работы победителей будут опубликованы на портале Rus.Postimees.

Rus.Postimees выберет и наградит победителя в свой специальной категории.

На конкурс можно представить работы самых различных жанров и форматов: эссе, журналистские тексты и видео (интервью, очерки, работы других жанров), научные и исследовательские работы, графические новеллы, анимацию, короткометражные фильмы, произведения изобразительного искусства, а также работы в мультимедийных форматах.