Министерство внутренних дел объявляет творческий конкурс для молодежи «Наше общее будущее в Эстонии». Его цель – призвать молодых жителей Эстонии, чей родной язык не является эстонским, подумать, помечтать и создать творческие работы в различных жанрах, которые описывали бы их видение и идеи о будущем Эстонии, о связанности и сплоченности общества. Rus.Postimees – медиапартнер конкурса. Срок подачи работ – 10 ноября 2022.
Объявлен молодежный конкурс «Наше общее будущее в Эстонии», лучшим – премии
По словам вице-канцлера МВД Райво Кюйта, цель творческого конкурса – призвать иноязычную молодежь в Эстонии вместе подумать о том, каким должно быть наше общее будущее в Эстонии.
«Сплоченное общество – гарантия нашей безопасности и защищенности. Молодежь создает наше будущее, поэтому мы призываем ее поделиться своим видением и идеями о сплоченной и прочной Эстонии. На конкурс мы ожидаем творческие работы в свободной форме, которые могли бы вдохновить всех жителей Эстонии и помочь нам лучше понимать друг друга. Давайте вместе подумаем над тем, как создать единую и сплоченную Эстонию будущего», – сказал Кюйт.
Конкурсные работы принимаются на сайте МВД.
В конкурсе могут принять участие все живущие в Эстонии 14-23-летние молодые люди, чей родной язык – не эстонский. Отдельно будут оцениваться работы в двух возрастных группах: 14-18 лет и 19-23 года. В обеих категориях будут названы и награждены по три лучшие работы.
Победители получат денежные стипендии в размере 500 евро. Работы победителей будут опубликованы на портале Rus.Postimees.
Rus.Postimees выберет и наградит победителя в свой специальной категории.
На конкурс можно представить работы самых различных жанров и форматов: эссе, журналистские тексты и видео (интервью, очерки, работы других жанров), научные и исследовательские работы, графические новеллы, анимацию, короткометражные фильмы, произведения изобразительного искусства, а также работы в мультимедийных форматах.
Вместе с визуальными работами нужно представить короткий текст, объясняющий тему и концепцию работы. Вместе с каждой работой автор должен предоставить свои контактные данные.
Конкурсные работы могут быть созданы и представлены на эстонском, русском, украинском или английском языке.
В конкурсе «Наше общее будущее в Эстонии» могут участвовать работы, отвечающие цели конкурса. Содержание, видение и цель работы должна быть направлена на увеличение сплоченности общества Эстонии. Конкурсная работа должна предлагать идеи и решения, которые помогли бы объединить различные части нашего общества.
Работа должна быть создана специально для данного конкурса и не может быть ранее нигде опубликованной или экспонированной. Работы будет оценивать комиссия.
Победителей конкурса наградят 28 ноября 2022 в Таллинне на тождественной церемонии в честь Дня гражданина. С победителями конкурса свяжутся и пригласят на церемонию по электронной почте, которую участники предоставят при подаче работ. Имена победителей конкурса будут опубликованы на сайте МВД и Rus.Postimees.
Конкурс является частью государственного «Плана сплоченности», цель которого – на фоне войны в Украине обеспечение стабильности и сплоченности общества, предотвращение возможных конфликтов и укрепление отношений между общинами. С этой целью министерства договорились о четырех целях и действиях в их направлении, которые будут воплощены в жизнь в ближайшие 16 месяцев. Четыре подцели Плана сплоченности на 2022-2023 годы: (1) единое информационное и ценностное пространство, (2) заботливое и сплоченное государство, (3) эстоноязычное и проэстонское образование, (4) общинность и чувство единства. Они исходят из общей цели «Программы развития Сплоченной Эстонии 2030» – сделать эстонское общество в будущем десятилетии более сплоченным и инклюзивным.