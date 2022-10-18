ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Рийгикогу обсуждает признание российского режима террористическим

«Это сильное заявление. Мы хотели бы, чтобы помимо стран Балтии и ENPA, прежде всего, США заняли четкую позицию по этому вопросу», — сказал Михкельсон.

Депутаты EKRE начали задавать многочисленные вопросы: почему их предложения не были услышаны или почему правительство во главе с Партией реформ не предприняло значимых шагов для защиты Эстонии. Когда Март Хельме (EKRE) задал вопрос из зала, депутаты от других политических партий начали смеяться.

Riigikogu arutleb Venemaa terroristlikuks režiimiks kuulutamise üle Фото: Tairo Lutter

Представителей Центристской партии замечено не было. Один только Энн Ээсмаа слушает выступление Михкельсона.

«По моему опыту могу сказать, что никогда не было такого тесного и предметного сотрудничества, какое я знаю и вижу», – сказал Михкельсон, указав, что у председателей Комисии по иностранным делам очень хорошее сотрудничество и взаимопонимание. Все будет сделано сообща, чтобы Украина выиграла эту войну, например, вчерашнее заявление министров иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы. Он говорит, что могло бы быть лучше сотрудничество в области энергетической безопасности.

Депутат EKRE Керт Кинго не понимает, почему Эстония не закрывает свою восточную границу. Однако, по словам Михкельсона, Эстония не имеет права отказывать в просьбах о помощи: «Если мы хотим поддержать Украину, то в этой войне, где люди бегут от террора и неописуемого насилия; где их жены были изнасилованы. У нас нет морального права отказывать нуждающимся. Однако десятки людей, которые формально имеют украинские паспорта, высланы обратно с эстонской границы, а фактически десятки лет проживали на территории России – высланы обратно», – сказал Михкельсон. Он также упомянул о встрече с представителями Сетумаа, которые обеспокоены своей возможностью пересечь границу к могилам и встретиться с родственниками.

«Хотим ли мы отнять у них и эту возможность? Я думаю, что даже делая такие заявления, мы должны учитывать, что это может затронуть многих людей», – сказал Михкельсон Кинго.