Путин продолжает терроризировать мирных украинцев и уничтожать энергетику страны. На этом фоне украинский омбудсмен требует ликвидации Международного Красного Креста, а Зеленский достаточно вяло реагирует на призыв общественности ввести визовый режим с Беларусью.
«Если вы не хотите, чтобы мы вас переубеждали, мы вас убьем»: обзор основных событий в Украине
Теракт и «театр»
Всю минувшую неделю в оккупационных СМИ Донбасса праздновали обстрелы Россией украинских городов.
«Надо, чтобы эти ракетные атаки на Украину стали рутиной, доброй традицией, привычной частью утреннего пейзажа. Чтобы к ним привыкли настолько, что когда они прекратятся, это станет заметно. Чтобы в одно прекрасное утро люди проснулись, а Украины как государства нет. Правительственные здания пустуют, позиции ВСУ брошены, электроэнергии и воды давно нет, ветер гоняет по улицам мусор, и бродят растерянные люди в поисках сильной московской руки. «Придите и владейте нами»», – озвучил нынешнюю тактику Кремля популярный российский «военкор» Александр Жучковский.
Президент РФ Путин как будто принял его мечты к исполнению. Только за первые три дня минувшей недели враг нанес 130 ракетных ударов и ударов дронов-камикадзе по гражданским и энергетическим объектам, в том числе в столице. Если учитывать и понедельник 17 октября, то к этой цифре можно добавить еще 43 дрона-убийцы, из которых, правда, 37 были уничтожены украинскими военными.
Но те, которые долетели, наделали немало беды. В частности, были атакованы энергетические объекты в Киеве, Днепре, а также Сумской области. Обесточены сотни населенных пунктов.
Буквально накануне, 16 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о возобновлении электроснабжение в четырех тысячах населенных пунктов, после атаки 10 октября. «Агрессор стремился запугать украинцев и парализовать энергетику государства. Своей цели он не добился», – заявил глава Кабмина.
Однако, целью атак российских «братьев», как и неделю назад, была не только энергетическая инфраструктура. 17 октября в центре столицы дроном-камикадзе был атакован многоэтажный дом. Пока сообщается о трех погибших, но спасательные работы еще ведутся.
Комментируя террористическую атаку РФ от 10 октября бывший «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев открыто заявил на камеру: «Нам очень важно создать образ врага. Это русские люди, в которых вселился бес. Мы идем их не убивать, мы хотим их переубедить. Но если вы не хотите, чтобы мы вас переубеждали, мы вас убьем. Хоть миллион, хоть 5 миллионов, хоть всех истребим, пока вы не поймете, что вы бесноватые и вам надо лечиться.
Однако, украинцы не собираются просто ждать, пока их «переубедят» до смерти. Фонд помощи армии «Вернись живым» совместно с Главным управлением разведки МО Украины 17 октября заявили о запуске проекта под пилотным названием «Хлопок в Москве». Инициатива «связана с работой на дальние дистанции», – пояснил «Вернись живым».
В свою очередь, госконцерн «Укроборонпром» тоже сделал «тонкий намек на жирные обстоятельства»: «Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку», – появилось сообщение на его странице в Facebook.
На этом фоне нельзя не отметить и обстрел утром 16 октября центра оккупированного Донецка. Понедельничную атаку РФ в сепаратистских пабликах называют «ответкой» именно на него. Боеприпас попал в автомобильную стоянку около «городской администрации» Донецка. Представитель Следственного комитета РФ заявил, что повреждено 45-50% здания.
Нужно сказать, что уничтожение оккупационных органов управления вполне естественно во время войны. Но нельзя исключать и версии самообстрела с целью сокрытия результатов «хозяйственной деятельности» перед Москвой, ревизующей свои новые «колонии». Поскольку ущерб зданию заключается преимущественно в выбитых стеклах и развороченных кабинетах. Да и воскресный день не предполагал присутствия там представителей «администрации», так что - на теракт явно не тянет, скорее - на его инсценировку.
Бессилие Красного креста
В 4.20 утра вторника в Телеграмм-канале главы Офиса президента Украины Андрея Ермака появилось видео, в котором омбудсмен украинского парламента Дмитрий Лубинец и заместитель начальника ГУР МО Украины Дмитрий Усов докладывают о проведенном в понедельник «женском обмене». Из российского плена вернулись 108 женщин, как военных, так и гражданских.
Сам обмен провели днем, но ночное видео любопытно тем, что в коротком докладе, руководитель ГУР не забыл упрекнуть Международный Красный Крест в отсутствии его представителей «которые могли бы засвидетельствовать состояние наших девушек. А также спросить их непосредственно, как их содержали». Сам Ермак в ответном слове также уделил теме Красного Креста больше времени, чем самому обмену. Он тоже упрекнул МККК в бездействии.
Впервые официальные претензии к МККК были озвучены Владимиром Зеленским 13 октября. В своем вечернем обращении он упрекнул организацию в том, что она до сих пор не провела инспектирование колонии в Еленовке, где летом были убиты 53 украинских военнопленных. «Красный Крест имеет обязательство – прежде всего морального характера. Считаю, что Международный комитет Красного Креста — это не клуб с привилегиями, где получат зарплаты и наслаждаются жизнью. Мандат Красного Креста должен выполняться», – заявил президент Украины. Глава государства добавил, что МККК может добиться инспекции, «но для этого нужно пытаться ее осуществить». «Украина готова способствовать этому. По образцу миссии МАГАТЭ может заработать и миссия Красного Креста, но для этого нужно лидерство, нужна добросовестность, нужно понимание, кто и для чего создавал такой институт, как Красный Крест», – говорит Зеленский.
В свою очередь, Андрей Ермак в тот же день заявил чуть ли не об ультиматуме: «Сегодня мы дали Международному Комитету Красного Креста три дня для направления миссии в колонию в Еленовку, где удерживаются украинские военнопленные. Поставил такое безальтернативное требование… в противном случае Украина применит все возможные информационные и дипломатические инструменты для того, чтоб сдвинуть этот вопрос… Если есть желание, то всегда найдется способ его реализовать», – написал он своем ТК.
На следующий день в МККК ответили, что «Красный Крест разделяет разочарование по поводу отсутствия доступа ко всем удерживаемым гражданам», однако «…кроме предоставления доступа на высоких уровнях власти, это требует практических договоренностей для реализации на местах. Мы не можем силой получить доступ к месту заключения или интернирования, если не получили разрешение». «Наша миссия может быть достигнута лишь скоординированными усилиями со сторонами конфликта», – пояснили в МККК, но почему то, не уточнили, какая именно из сторон, отказывает им в осуществлении «миссии».
Нужно сказать, что вопросы к работе МККК в Украине возникали еще с 2014 года. Вопреки договоренностям Нормандской четверки «по урегулированию конфликта на Донбассе» организация за 8 лет так и не получила системного доступа к местам содержания пленных в так называемых «ДНР» и «ЛНР». К автору этих строк, в его бытность членом украинской делегации на Минских переговорах, тогда обращалась родственница одного из пленных. Он находился в критическом состоянии, и она пошла в Киевский офис МКК с просьбой, чтоб его посетили. Ей ответили, что «ДНР» против такой инспекции, а они «не хотят портить отношения» с Донецком. Я опубликовал этот случай в ФБ, но официальный Киев тогда всячески старался не обострять отношения с МККК. Теперь же, он, вероятно, устал. Как заявил в сегодняшнем ночном видео А. Ермак, в ОПУ прошло совещание и украинские органы власти «уже занимаются привлечением к этой работе всех профильных международных организаций» и омбудсменов других стран. В свою очередь, украинский омбудсмен Д. Лубинец резюмировал в своем ТК: «Если организация не выполняет поставленные перед ней цели и своим молчанием подыгрывает агрессору преступнику – она должна быть ликвидирована».
И снова Лукашенко
Несмотря на то, что соседство Украины и Беларуси возникло не вчера, пожалуй, еще никогда украинские СМИ не вспоминали Минск так часто, как в последние недели. На минувшей поводом к этому стали: заявления Лукашенко о поездке к Эрдогану, чтоб обсудить вопрос установления мира в Украине; прибытие в РБ первых эшелонов с тысячами российских военных из состава совместной (РБ с РФ) группировки войск; и петиция украинцев к своему президенту о введении визового режима с Беларусью.
Петиция стала реакцией общества на использование Москвой территории соседки для обстрелов Украины. Она набрала 25 тысяч подписей, поэтому Зеленский официально отреагировал. Он напомнил, что сегодня на границе с Беларусью работает только один пропускной пункт. К тому же, с 26 февраля, – только в режиме на въезд украинцев. Иностранцев, в том числе белорусов, не пускают. Однако президент предложил правительству «рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации».
Судя по такой пассивной реакции власти на требование общества, Киев достаточно спокойно воспринимает угрозы со стороны белорусского режима. Несмотря на то, что он не только предоставляет Москве плацдарм для обстрелов, но и отправляет ей оружие и боеприпасы. Так, по информации мониторинговой группы «Беларуский Гаюн» только за последнюю неделю Минск передал РФ как минимум 67 танков и 28 военных грузовиков «Урал».
Впрочем, возможно, именно это и успокаивает украинское руководство. Ведь, как отметили в ведущем аналитическом издании Украины «Зеркало недели»: «Именно отправка в Россию военной техники и боеприпасов больше всего убеждает в том, что Лукашенко воевать не собирается: когда готовишься к войне, оружие не отдаешь».