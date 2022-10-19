«Если вы не хотите, чтобы мы вас переубеждали, мы вас убьем»: обзор основных событий в Украине

В свою очередь, Андрей Ермак в тот же день заявил чуть ли не об ультиматуме: «Сегодня мы дали Международному Комитету Красного Креста три дня для направления миссии в колонию в Еленовку, где удерживаются украинские военнопленные. Поставил такое безальтернативное требование… в противном случае Украина применит все возможные информационные и дипломатические инструменты для того, чтоб сдвинуть этот вопрос… Если есть желание, то всегда найдется способ его реализовать», – написал он своем ТК.

На следующий день в МККК ответили, что «Красный Крест разделяет разочарование по поводу отсутствия доступа ко всем удерживаемым гражданам», однако «…кроме предоставления доступа на высоких уровнях власти, это требует практических договоренностей для реализации на местах. Мы не можем силой получить доступ к месту заключения или интернирования, если не получили разрешение». «Наша миссия может быть достигнута лишь скоординированными усилиями со сторонами конфликта», – пояснили в МККК, но почему то, не уточнили, какая именно из сторон, отказывает им в осуществлении «миссии».

Нужно сказать, что вопросы к работе МККК в Украине возникали еще с 2014 года. Вопреки договоренностям Нормандской четверки «по урегулированию конфликта на Донбассе» организация за 8 лет так и не получила системного доступа к местам содержания пленных в так называемых «ДНР» и «ЛНР». К автору этих строк, в его бытность членом украинской делегации на Минских переговорах, тогда обращалась родственница одного из пленных. Он находился в критическом состоянии, и она пошла в Киевский офис МКК с просьбой, чтоб его посетили. Ей ответили, что «ДНР» против такой инспекции, а они «не хотят портить отношения» с Донецком. Я опубликовал этот случай в ФБ, но официальный Киев тогда всячески старался не обострять отношения с МККК. Теперь же, он, вероятно, устал. Как заявил в сегодняшнем ночном видео А. Ермак, в ОПУ прошло совещание и украинские органы власти «уже занимаются привлечением к этой работе всех профильных международных организаций» и омбудсменов других стран. В свою очередь, украинский омбудсмен Д. Лубинец резюмировал в своем ТК: «Если организация не выполняет поставленные перед ней цели и своим молчанием подыгрывает агрессору преступнику – она должна быть ликвидирована».