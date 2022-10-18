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Женщина, столкнувшая на рельсы мать маленького ребенка, объяснила свой поступок плохим настроением

Андрес Эйнманн
Женщина, столкнувшая на рельсы мать маленького ребенка, объяснила свой поступок плохим настроением
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Пассажир встал на пути агрессивно настроенной женщины.
Пассажир встал на пути агрессивно настроенной женщины. Фото: Kohtutoimik

Весной общественность потряс случай, когда агрессивно настроенная женщина столкнула мать маленького ребенка с перрона станции Рахумяэ и сбила с ног пожилую женщину в поезде. В сентябре по данному инциденту вступило в силу решение суда. Согласно материалам дела, женщина, напавшая на прохожих на станции Рахумяэ и в поезде Elron, оправдывала свой поступок отсутствием денег и плохим настроением.

На допросе Иванова заявила, что не помнит, что произошло 25 мая, потому что была пьяна. «Я могла сесть на поезд, не помню, на какой остановке зашла в поезд. Наверное, хотела домой, в Кохтла-Ярве. Я в состоянии ударить человека, не знаю почему. У меня не было денег, и по этой причине я была агрессивна. До 25 мая я три дня употребляла алкоголь», – признала она.

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