Весной общественность потряс случай, когда агрессивно настроенная женщина столкнула мать маленького ребенка с перрона станции Рахумяэ и сбила с ног пожилую женщину в поезде. В сентябре по данному инциденту вступило в силу решение суда. Согласно материалам дела, женщина, напавшая на прохожих на станции Рахумяэ и в поезде Elron, оправдывала свой поступок отсутствием денег и плохим настроением.
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Женщина, столкнувшая на рельсы мать маленького ребенка, объяснила свой поступок плохим настроением
Женщина, столкнувшая на рельсы мать маленького ребенка, объяснила свой поступок плохим настроением