Женщина, столкнувшая на рельсы мать маленького ребенка, объяснила свой поступок плохим настроением

На допросе Иванова заявила, что не помнит, что произошло 25 мая, потому что была пьяна. «Я могла сесть на поезд, не помню, на какой остановке зашла в поезд. Наверное, хотела домой, в Кохтла-Ярве. Я в состоянии ударить человека, не знаю почему. У меня не было денег, и по этой причине я была агрессивна. До 25 мая я три дня употребляла алкоголь», – признала она.