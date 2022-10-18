На конкурс Tallinnovation в поддержку решений умного города поступило десять заявок. Из них Таллинн совместно с научно-деловым городком Tehnopol выбрал четырех победителей, в деятельность которых будет инвестировано рекордное количество евро – 100 000 евро.
Таллинн инвестирует 100 000 евро в умные решения для предприятий
Победителями третьего конкурса подряд стали 10Lines, Koduandur, FOB Solutions и MyGames совместно с FudLoop.
10Lines разрабатывает умных роботов для дорожной разметки. Благодаря роботам 10Lines можно выполнять работы по разметке дорог точнее, эффективнее и с гораздо меньшим воздействием на окружающую среду.
Koduandur оповещает родственников пожилых людей или работников по уходу, если пожилой человек не двигается дома в привычном ритме, что может свидетельствовать о падении или проблемах со здоровьем.
Решение, разработанное FOB Solutions и MyGames, делает спортивные площадки полностью самообслуживаемыми, управляя бронированием, платежами, доступом, освещением и другими функциями.
FudLoop разрабатывает умные шкафы для обмена продуктами и является первой компанией в мире, предлагающей обмен продуктами в качестве услуги. В рамках проекта будет расширена сеть пунктов раздачи еды в Таллинне и созданы новые возможности для ее перераспределения.
По словам Айвара Рийсалу, председателя комитета по инновациям Таллиннской городской управы и председателя жюри конкурса, круг компаний, участвующих в конкурсе, на этот раз был очень широк. «Приятно было видеть, что среди решений-победителей есть как интеллектуальные, так и аппаратные решения из разных секторов, что подтверждает потенциал и готовность к инновациям во всех сферах жизни. Мы с нетерпением ждем, когда выбранные решения начнут работать и как пример сотрудничества с Таллинном, станет успешным на международном уровне. До сих пор деятельность Tallinnovation поддерживала именно такой путь компаний», – сказал Рийсалу.
Индрек Орав, генеральный директор научно-делового городка Tehnopol, сказал, что организация конкурса Tallinnovation по существу совпадает с целью Tehnopol по поддержке инноваций, меняющих мир. «Умное городское пространство делает жизнь более удобной и устойчивой для всех нас. Работы-победители конкурса создают ценность как для бизнеса, так и для людей. Мы ценим возможность раскрыть потенциал компаний при финансовой поддержке, готовности тестовой среды и практических советов наставников», – добавил Орав.
Цель инновационного конкурса Tallinnovation – сделать городские услуги и среду более удобными как для жителей, так и для гостей столицы. Конкурс поддерживает сотрудничество между городом и технологическими предприятиями, а также использование в Таллинне инновационных аппаратных и программных продуктов для умного города.
Впервые размер инновационного фонда составил 100 000 евро, которые будут распределены между победителями. Кроме того, победители конкурса получат контакты, советы и поддержку сети менторов Tehnopol. Разработка и внедрение решений начнется в ближайшие месяцы.