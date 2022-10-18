Таллинн инвестирует 100 000 евро в умные решения для предприятий

Koduandur оповещает родственников пожилых людей или работников по уходу, если пожилой человек не двигается дома в привычном ритме, что может свидетельствовать о падении или проблемах со здоровьем.

По словам Айвара Рийсалу, председателя комитета по инновациям Таллиннской городской управы и председателя жюри конкурса, круг компаний, участвующих в конкурсе, на этот раз был очень широк. «Приятно было видеть, что среди решений-победителей есть как интеллектуальные, так и аппаратные решения из разных секторов, что подтверждает потенциал и готовность к инновациям во всех сферах жизни. Мы с нетерпением ждем, когда выбранные решения начнут работать и как пример сотрудничества с Таллинном, станет успешным на международном уровне. До сих пор деятельность Tallinnovation поддерживала именно такой путь компаний», – сказал Рийсалу.