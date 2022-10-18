Комиссия по экономике ознакомилась с промежуточным отчетом рабочей группы по ядерной энергетике

По словам председателя комиссии Кристена Михала, строительство атомной электростанции – это возможность обеспечить населению Эстонии электричество по доступной цене в долгосрочной перспективе. «В Европе на атомные электростанции приходится 25 % энергии. Большинство населения Эстонии поддерживает строительство атомной электростанции. Предположим, что заключительный отчет, который будет представлен в 2023 году, даст этому основания, и в 2024 году Рийгикогу даст свой принципиальный положительный ответ и примет закон о ядерной энергетике. В этом случае производство электроэнергии на ядерной электростанции может начаться в 2035 году», – пояснил Михал. Он добавил, что составление промежуточного отчета подтверждает, что в случае достаточно быстрого развития технологий и приложения широкомасштабных усилий, время, затрачиваемое на создание ядерного реактора в Эстонии, можно сократить на два года, то есть строительство может быть завершено в 2032 или 2033 году.

Заместитель председателя комиссии Рене Кокк сказал, что энергетическая политика Эстонии должна заглядывать далеко в будущее. «Строительство ядерной электростанции обеспечит нам надежность снабжения и энергетическую независимость в долгосрочной перспективе. Одним из ключевых вопросов предстоящих обсуждений непременно станет месторасположение ядерной электростанции. Если мы не сможем договориться о расположении, то это может исключить возможность строительства. Поэтому чрезвычайно важно уже в начале процесса привлекать местных жителей и искать решение, которое подошло бы всем», – сказал он.

Промежуточный отчет рабочей группы по ядерной энергетике рекомендует Эстонии тип реактора с водяным охлаждением. Первые работающие на этой технологии реакторы 3+ поколения будут запущены в эксплуатацию в конце 2027 года в США и Канаде. В Эстонии нужно будет построить от двух до четырех реакторов, и их производство должно учитывать мощность электросети Эстонии.

В рамках исследования рабочей группы будет проведен ряд анализов, в том числе касательно мест складирования ядерного топлива, безопасности, готовности к чрезвычайным ситуациям, а также экспертный анализ ядерного регулятора Финляндии к промежуточному отчету рабочей группы. Также будут созданы коммуникационная стратегия, стратегия обучения специалистов в сфере ядерной энергетики, проведены исследования отношения к теме, определены необходимые для начала ядерной программы правовые рамки и модернизирован проект закона о ядерной энергетике, который с 2007 года ждет своего часа.