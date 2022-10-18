Вице-председатель Партии реформ, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус заявила, что уходит из политики. По ее словам, на пару месяцев она сосредоточится на отпуске по уходу за ребенком, а затем начнет подготовку к слушаниям, связанным с выборами в Европейскую счетную палату.
Пентус-Розиманнус покидает пост министра финансов и уходит из политики
Она подтвердила, что не будет баллотироваться на весенних выборах в Рийгикогу, а также покинет пост вице-председателя Партии реформ и выйдет из правления, если будет утверждена на должность члена Европейской счетной палаты.
«Дорогие друзья, сегодня [вторник - ред.] я подвожу черту под 19-летним этапом своей жизни. Я завершаю свою деятельность в эстонской политике, которая включала в себя очень напряженные, но и очень интересные времена и важные решения, – написала Пентус-Розиманн. – Моя работа в нынешнем правительстве завершена, и я ухожу в отставку с поста министра финансов, чтобы уступить место кандидатам на следующих выборах и сосредоточиться на своей подготовке к работе в качестве члена Европейской счетной палаты».
«По просьбе премьер-министра Каи Каллас я начала работать министром финансов в этом правительстве с одной главной задачей - составить государственный бюджет на следующий год и бюджетный план на следующие четыре года в разгар кризиса. Вчера я успешно защитила перед Рийгикогу составленный с партнерами по правительству бюджет – завершение первого чтения бюджета на 2023 год получило поддержку парламента. В первом чтении перед парламентом вчера я также отстаивала повышение не облагаемого налогом минимума, продление действия пониженного акциза на электроэнергию и топливо до весны 2024 года, компенсацию приостановленных платежей во вторую пенсионную ступень. Сейчас в Рийгикогу уже идет черновое завершение работы над бюджетом на 2023 год. Моя работа в этом правительстве завершена, и я уйду с поста министра финансов, чтобы освободить место для кандидатов на следующих выборах и сосредоточиться на своей собственной подготовке к должности члена Европейской счетной палаты», – сказала она.
«Я также благодарю всех своих оппонентов за внимание, уделяемое мне на протяжении многих лет - они невольно подтвердили мне, что я делаю что-то важное правильно и сделали неизбежным укрепление и как человека, и как политика», – сказала она.
Пентус-Розиманн пояснила, что решение уйти из политики означает, что он не вернется в Рийгикогу, а на пару месяцев уйдет в отпуск по уходу за ребенком. «Я не буду баллотироваться на весенних парламентских выборах, и если я буду утверждена на пост члена Европейской счетной палаты будет утвержден, я также покину посты зампреда Партии реформ и правления», – заверила она.
«Желаю всем своим коллегам, продолжающим заниматься политикой, чуткого и острого восприятия происходящего в обществе, умения идти вглубь, а не скользить по поверхности, умения искать точки соприкосновения при принятии важных решений», – подытожила она.
«Время пребывания в должности Кейт-Пентус Розиманнус выпало на сложный период кризиса, когда было необходимо составить целых четыре государственных бюджета и помимо этого еще бюджетные стратегии. Сложные времена дали Кейт возможность показать себя политическим руководителем финансов страны и экспертом с незаурядной работоспособностью и чувством ответственности. Кейт была ценным членом команды. С одной стороны, мне жаль, что Кейт уходит, но, с другой стороны, я рада, что у нее появится возможность проявить себя также в Европейской аудиторской палате. Я желаю Кейт успеха в роли кандидата и сил в отстаивании общеевропейской финансовой дисциплины», - сказала премьер-министр Кая Каллас.
Имя нового министра финансов премьер-министр объявит после того, как правление Партии реформ утвердит кандидата на своем сегодняшнем собрании. Пентус-Розиманнус продолжит исполнять обязанности министра финансов до вступления в должность нового министра. Министра назначает в должность президент Эстонии, получив соответствующее предложение от премьер-министра. Новый министр вступает в должность, принеся присягу перед Рийгикогу.