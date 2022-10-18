Пентус-Розиманнус покидает пост министра финансов и уходит из политики

«Я также благодарю всех своих оппонентов за внимание, уделяемое мне на протяжении многих лет - они невольно подтвердили мне, что я делаю что-то важное правильно и сделали неизбежным укрепление и как человека, и как политика», – сказала она.

Пентус-Розиманн пояснила, что решение уйти из политики означает, что он не вернется в Рийгикогу, а на пару месяцев уйдет в отпуск по уходу за ребенком. «Я не буду баллотироваться на весенних парламентских выборах, и если я буду утверждена на пост члена Европейской счетной палаты будет утвержден, я также покину посты зампреда Партии реформ и правления», – заверила она.

«Желаю всем своим коллегам, продолжающим заниматься политикой, чуткого и острого восприятия происходящего в обществе, умения идти вглубь, а не скользить по поверхности, умения искать точки соприкосновения при принятии важных решений», – подытожила она.

«Время пребывания в должности Кейт-Пентус Розиманнус выпало на сложный период кризиса, когда было необходимо составить целых четыре государственных бюджета и помимо этого еще бюджетные стратегии. Сложные времена дали Кейт возможность показать себя политическим руководителем финансов страны и экспертом с незаурядной работоспособностью и чувством ответственности. Кейт была ценным членом команды. С одной стороны, мне жаль, что Кейт уходит, но, с другой стороны, я рада, что у нее появится возможность проявить себя также в Европейской аудиторской палате. Я желаю Кейт успеха в роли кандидата и сил в отстаивании общеевропейской финансовой дисциплины», - сказала премьер-министр Кая Каллас.

Имя нового министра финансов премьер-министр объявит после того, как правление Партии реформ утвердит кандидата на своем сегодняшнем собрании. Пентус-Розиманнус продолжит исполнять обязанности министра финансов до вступления в должность нового министра. Министра назначает в должность президент Эстонии, получив соответствующее предложение от премьер-министра. Новый министр вступает в должность, принеся присягу перед Рийгикогу.