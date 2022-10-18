Новым министром финансов скорее всего станет Аннели Аккерманн

Нынешний министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) сегодня объявила о своем уходе с поста и из политики, так как она является кандидатом от Эстонии в Европейскую счетную палату.

Аккерманн, которая являлась членом Рийгикогу с 2011 года, в 2018 году покинула партию «Отечество» и присоединилась к Партии реформ. До сих пор она была членом Комисси по экономике в Рийгикогу.