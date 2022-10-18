Насколько известно Postimees, сегодня вечером Партия реформ, вероятно, утвердит Аннели Аккерманн на пост нового министра финансов.
Новым министром финансов скорее всего станет Аннели Аккерманн
Новым министром финансов скорее всего станет Аннели Аккерманн
Нынешний министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) сегодня объявила о своем уходе с поста и из политики, так как она является кандидатом от Эстонии в Европейскую счетную палату.
Аккерманн, которая являлась членом Рийгикогу с 2011 года, в 2018 году покинула партию «Отечество» и присоединилась к Партии реформ. До сих пор она была членом Комисси по экономике в Рийгикогу.
Сегодня в 17:45 правление Партии реформ проведет внеочередное заседание, чтобы утвердить нового министра.