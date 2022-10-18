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Новым министром финансов скорее всего станет Аннели Аккерманн

Мейнхард Пулк
, журналист
Новым министром финансов скорее всего станет Аннели Аккерманн
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Аннели Аккерманн.
Аннели Аккерманн. Фото: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Насколько известно Postimees, сегодня вечером Партия реформ, вероятно, утвердит Аннели Аккерманн на пост нового министра финансов.

Нынешний министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) сегодня объявила о своем уходе с поста и из политики, так как она является кандидатом от Эстонии в Европейскую счетную палату.

Аккерманн, которая являлась членом Рийгикогу с 2011 года, в 2018 году покинула партию «Отечество» и присоединилась к Партии реформ. До сих пор она была членом Комисси по экономике в Рийгикогу.

Сегодня в 17:45 правление Партии реформ проведет внеочередное заседание, чтобы утвердить нового министра.

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