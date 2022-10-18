За неделю от коронавируса скончались 16 человек: самому молодому было 38 лет

За неделю госпитализировали 176 пациентов, в том числе 66 из-за симптомов COVID-19. По сравнению с позапрошлой неделей среднесуточное число госпитализированных из-за коронавируса уменьшилось с 10,9 до 8,7. За неделю скончались 16 человек в возрасте 38-96 лет, у всех были тяжелые сопутствующие заболевания.

По словам главного специалиста отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юты Варьяс, на прошлой неделе зарегистрировали 3242 новых случая заболевания, в том числе 1063 были лабораторно подтверждены, а 2179 были диагностированы клинически. «По сравнению с предыдущей неделей число случаев болезни было скорее стабильным, оно выросло на 6,9 процента», - пояснила Варьяс, по словам которой коэффициент R составляет по всей Эстонии 0,92. Риск распространения заболеваемости средний.

За неделю ввели 5239 доз вакцины, в том числе 155 первых. Дополнительную или бустерную дозу получили 482 586 человек. Всего в Эстонии по две дозы вакцины получили 63,7 процента населения.