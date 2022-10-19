Ср, 19.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Алаталу: война в Украине превратилась в агрессию двух азиатских стран против европейской

Павел Соболев
, журналист
Алаталу: война в Украине превратилась в агрессию двух азиатских стран против европейской
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
  • Принявшись поставлять России боевые дроны, Иран стал полноценным военным союзником Кремля
  • Путин демонстративно стал позиционировать Россию как азиатскую страну
  • Собянин, объявляя о завершении мобилизации, выполнял прямые указания Кремля

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, историк и политолог Тоомас Алаталу среди прочего ответил на вопросы, касающиеся поставок России иранских боевых беспилотников, а также причин, побудивших Сергея Собянина объявить мобилизацию в Москве завершившейся.

- На этой неделе Киев был атакован беспилотниками иранского производства. Иран отрицает поставки дронов в РФ, но власти США назвали доказанным то, что Россия получила дроны из Ирана. Белый дом сообщил, что поставки Ираном боевых дронов в РФ нарушают санкции ООН и что Россию призовут к ответственности за военные преступления, совершающиеся с использованием этих дронов. Какие практические шаги со стороны США и союзников могут последовать в отношении Ирана после таких заявлений?

- И во время идущей войны в Украине не прекращаются переговоры о том, чтобы Иран все-таки присоединился бы к тому соглашению, согласно которому он отказывается от обладания ядерным оружием. Соответствующий договор был подписан в 2015 году, потом президент Трамп разорвал это соглашение, и вот сейчас снова предпринимаются попытки вернуть этому соглашению законную силу. Если это удастся, это в значительной степени смягчило бы те разногласия, которые имеются между Россией и ведущими странами Запада в очень важном вопросе — вопросе ядерной безопасности.

Поэтому я думаю, что нынешние заявления Вашингтона в отношении Ирана касаются именно этого тренда большой политики. Однако же если мы будем рассуждать исключительно о театре военных действий, то нужно признать, что у России теперь действительно появился военный союзник, поскольку Россия теперь использует боевые дроны, предоставленные другим государством. Да, эти вооружения не требуют, так сказать, личного присутствия, но эта иранская техника стала использоваться Россией в войне. Так что Иран теперь вполне можно назвать союзником Кремля в его военной агрессии.

Я хочу обратить внимание, что в субботу состоялась традиционная встреча представителей советов российских соотечественников в Европе. На такие мероприятия собираются люди, живущие в самых разных странах Европы, в Германии, Великобритании, Испании. Эта встреча проводилась в этом году уже в пятнадцатый раз. Но особенность нынешней встречи в том, что она состоялась в Стамбуле. В этом можно увидеть четкий знак, что России в Европе делать, в общем, больше нечего.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вчера на встрече с выпускниками российских вузов, принятыми на дипломатическую службу, прямо говорил, что Россия сейчас переживает и политическую, и географическую переориентацию. Можно вспомнить также, что на прошлой неделе в Астане встречались лидеры многих стран СНГ и ОДКБ.

Там состоялся первый саммит в так называемом формате «пять плюс один», в рамках которого Россия собирается общаться с Туркменистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Кроме того, состоялось шестое заседание Организации по взаимодействию и мерам доверия в Азии, созданной в свое время Нурсултаном Назарбаевым. Такие заседания раньше проводились время от времени, а теперь было принято решение, что они станут проводиться на постоянной основе. И у этой организации теперь появится постоянная штаб-квартира. В нее входят 28 азиатских стран, и в Астану поговорить с Путиным приехали лидеры одиннадцати из них.

Таким образом, можно сказать, что у Путина формируется своего рода команда союзников, с которой он пытается играть. Нужно еще заметить, что на 2023 год намечено проведение встречи формата «Россия — мусульманский мир». Она пройдет в Куала-Лумпуре, столице Малайзии, спустя двадцать лет после того, как именно в Куала-Лумпуре в 2003 году Путин договорился о предоставлении России статуса наблюдателя в Организации Исламская конференция. В нее входят 55 мусульманских стран. В России, как известно, есть лишь мусульманское меньшинство, однако Путин получил для России особый статус в этой организации. Такого статуса у других ведущих держав мира нет, и Путин умеет этим пользоваться.

Так что Россию в следующем году ждет очередное крупное международное мероприятие, но опять-таки это будет в Азии. В общем, за очень короткие сроки и впрямь произошла переориентация.

Россия больше не считает себя европейской страной, что подтверждает и Путин, говоря, что Европа сама отворачивается от России. И в это же самое время Путин создает все новые и новые политико-экономические образования в Азии.

- В одной из сводок о военной ситуации американского Института изучения войны анализировалась атака дронов-камикадзе, предпринятая РФ в Киеве 16 октября. Эксперты считают, что российские военные отныне совершенно открыто предпочитают психологический террор достижениям на поле боя, и используют дроны Shahed-136 для атак на гражданские районы. Может ли новая волна атак на гражданские объекты сделать Запад еще более решительным в плане поставок вооружений Киеву? Может ли Запад снять условие о неиспользовании поставленного оружия для поражения целей на территории России?

- США и другие западные страны всегда находили очень вероятным, что Россия будет воевать в Украине именно таким образом. Просто по той причине, что так Россия воевала в Сирии. Речь о войне, которая ведется с воздуха, и ведется против гражданского населения. Россия считает, что гражданское население можно спокойно убивать, что можно спокойно разрушать гражданские объекты. Американская разведка предоставила Украине свои выводы о подготовке России к такой войне еще в октябре 2021 года.

Однако потом события получили такое развитие, что в середине февраля нынешнего года сначала США, а потом и другие западные страны отозвали своих дипломатов из Киева. В какой-то степени это выглядело для России таким сигналом, что Запад не собирается защищать Украину. Сейчас об этом довольно грустно вспоминать, потому что Россия сейчас снова использует такие же атаки, к которым прибегала в начале войны.

В начале войны Украина настаивала, чтобы Запад защитил украинское небо. Этого сделано не было. Сейчас снова следуют такие атаки, и украинское небо до сих пор защищено недостаточным образом. Однако если раньше Запад соглашался поставлять Украине только такое оружие, которым невозможно атаковать цели на территории России, то теперь ситуация изменилась.

В последнее время Россия стала атаковать Украину с помощью дронов, запускаемых из Ростовской области. Подлетное время при такой ситуации небольшое, так что Украине трудно сбивать эти беспилотники. И приятно видеть, что теперь Запад готов давать Украине практически любые вооружения, которыми Украина сможет защитить свое небо. Не выставляя уже каких-то ограничений или условий.

Не случайно президент Зеленский вчера несколько раз повторил, что в последние дни было уничтожено тридцать процентов украинских электростанций. Ясно, что речь идет о точечных ударах, цель которых — лишить Украину энергоснабжения перед наступающей зимой. Однако если Россия открыто перешла на такую тактику, чтобы оставить украинцев зимой без света и тепла, это означает, что в военном смысле Россия чувствует себя сейчас очень неуверенно.

В силу этой неуверенности Россия торопится оказать на Украину сильное психологическое давление, чтобы добиться такого результата, который нужен Путину. А нужно ему заставить Украину сесть за стол переговоров и приостановить войну таким образом, чтобы стороны в военном смысле остались на занимаемых ими сейчас позициях. Другим признаком этой неуверенности являются и заявления оккупационной администрации Херсонской области об эвакуации мирного населения. Эти заявления выглядят как признание в том, что Россия, в общем, не умеет воевать. И пытается компенсировать эту беспомощность жестокостью в отношении мирных жителей.

- Владимир Путин подписал указ о том, что лица, замещающие госдолжности и откомандированные в т.н. ДНР и ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области, будут получать двойные оклады. Путин выделяет деньги на эти цели, но найдет ли он людей? ВСУ освобождают все больше территорий в этих регионах, так что работа там становится для российских чиновников очень опасной командировкой. Можно ли ожидать, что не только восполнение личного состава армии, но и замещение гражданских должностей на оккупированных территориях тоже придется вести, по сути, по принципу мобилизации?

- Да, я думаю, что именно так это и будет происходить. Все подобные заявления и шаги показывают, что ситуация для Путина очень плохая и что он готов пробовать что угодно, чтобы исправить эту ситуацию. Да, он привык уже долгие годы слышать от своих сподвижников, что он все делает правильно и что народ от него в восторге. Настолько привык, что уверенно называет все свои решения верными и своевременными.

Однако вполне может наступить момент, когда не только часть политической элиты России, но и значительная часть российского общества почувствует, что с нее хватит путинской политики. Люди могут осознать, что не хотят больше зависеть от решений и воли одного-единственного человека, который возомнил себя самым умным в мире.

- Мэр Москвы Сергей Собянин первым из руководителей российских регионов объявил на этой неделе об окончании мобилизации жителей своего региона для участия в войне против Украины. Эксперты отмечают, что никакой юридической силы слова Собянина не имеют, потому что глава региона просто не имеет полномочий принимать такие решения. О чем говорит такое выступление Собянина? Это попытка успокоить Москву, которая теоретически может стать главным центром какого-то протестного движения? Найдутся ли те, кто поверит словам московского мэра и «выйдет из подполья»?

- 14 октября Путин общался в Астане с российскими журналистами. Ясно, что на эту встречу были допущены только представители официальных российских СМИ. Однако даже из уст этих людей звучали какие-то вопросы, из которых следовало, что с мобилизацией не совсем все в порядке. Все эти журналисты были из Москвы, и кто-то из них говорил Путину, что некоторые мобилизованные их знакомые, работники каких-то московских учреждений, вернулись из Украины убитыми.

Разумеется, Путину и его окружению нужно было каким-то образом смягчить этот неприятный эффект, отвести от себя ответственность за такие случаи. Поэтому и был найден такой подходящий человек, как мэр Москвы Собянин, которому велели успокоить столичную общественность. Мы же понимаем, что Собянин не сказал бы ничего такого без прямого распоряжения из Кремля.

Но в то же время нельзя не заметить, что Путин ведет себя непоследовательно. Он и хочет успокоить народ, и сохранить лично к себе у народа лояльное отношение, но в то же самое время говорит, что Министерство обороны хотело мобилизовать одно количество людей, но он как президент потребовал мобилизовать еще больше, потому что, мол, линия фронта длинная и ее надо кем-то закрывать. Такой разброс в высказываниях свидетельствует, что российская власть находится в кризисе. Трудно сказать, как они будут стараться выходить из этого кризиса, что они придумают.

Но если говорить о якобы завершившеейся мобилизации в Москве, то следует помнить, что девяносто процентов из того, что говорят в последнее время российские руководители, в итоге оказывается ложью. Посмотрим, как долго будет мириться с этим российский народ. Не надоест ли ему в конце концов эта ложь.

Смотрите передачу целиком в повторе!

Ключевые слова
Наверх