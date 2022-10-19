Алаталу: война в Украине превратилась в агрессию двух азиатских стран против европейской

Я хочу обратить внимание, что в субботу состоялась традиционная встреча представителей советов российских соотечественников в Европе. На такие мероприятия собираются люди, живущие в самых разных странах Европы, в Германии, Великобритании, Испании. Эта встреча проводилась в этом году уже в пятнадцатый раз. Но особенность нынешней встречи в том, что она состоялась в Стамбуле. В этом можно увидеть четкий знак, что России в Европе делать, в общем, больше нечего.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вчера на встрече с выпускниками российских вузов, принятыми на дипломатическую службу, прямо говорил, что Россия сейчас переживает и политическую, и географическую переориентацию. Можно вспомнить также, что на прошлой неделе в Астане встречались лидеры многих стран СНГ и ОДКБ.

Там состоялся первый саммит в так называемом формате «пять плюс один», в рамках которого Россия собирается общаться с Туркменистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Кроме того, состоялось шестое заседание Организации по взаимодействию и мерам доверия в Азии, созданной в свое время Нурсултаном Назарбаевым. Такие заседания раньше проводились время от времени, а теперь было принято решение, что они станут проводиться на постоянной основе. И у этой организации теперь появится постоянная штаб-квартира. В нее входят 28 азиатских стран, и в Астану поговорить с Путиным приехали лидеры одиннадцати из них.