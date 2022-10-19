Студия Postimees: Иран стал прямым соучастником российской агрессии против Украины?

- В одной из сводок о военной ситуации американского Института изучения войны анализировалась атака дронов-камикадзе, предпринятая РФ в Киеве 16 октября. Эксперты считают, что российские военные отныне совершенно открыто предпочитают психологический террор достижениям на поле боя, и используют дроны Shahed-136 для атак на гражданские районы. Может ли новая волна атак на гражданские объекты сделать Запад еще более решительным в плане поставок вооружений Киеву? Может ли Запад снять условие о неиспользовании поставленного оружия для поражения целей на территории России?

- Владимир Путин подписал указ о том, что лица, замещающие госдолжности и откомандированные в т.н. ДНР и ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области, будут получать двойные оклады. Путин выделяет деньги на эти цели, но найдет ли он людей? ВСУ освобождают все больше территорий в этих регионах, так что работа там становится для российских чиновников очень опасной командировкой. Можно ли ожидать, что не только восполнение личного состава армии, но и замещение гражданских должностей на оккупированных территориях тоже придется вести, по сути, по принципу мобилизации?

- Мэр Москвы Сергей Собянин первым из руководителей российских регионов объявил на этой неделе об окончании мобилизации жителей своего региона для участия в войне против Украины. Эксперты отмечают, что никакой юридической силы слова Собянина не имеют, потому что глава региона просто не имеет полномочий принимать такие решения. О чем говорит такое выступление Собянина? Это попытка успокоить Москву, которая теоретически может стать главным центром какого-то протестного движения? Найдутся ли те, кто поверит словам московского мэра и «выйдет из подполья»?