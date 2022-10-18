Новый уровень: эстонский производитель джина получил почетное звание на самом престижном международном конкурсе

Завод Junimperium Distillery вошел в историю эстонского производства алкоголя и крафтового джина, получив на торжественной гала-церемонии IWSC Международный трофей производителя джина 2022. Титул от старейшего и самого престижного в мире конкурса вкусов International Wine and Spirit Competition является первым столь высоким достижением среди эстонских производителей алкоголя.

«Это определенно одно из самых весомых признаний, когда-либо полученных Junimperium. Эта награда еще раз демонстрирует высокий уровень, абсолютное качество продукции Junimperium и ее включение в число самых ценных джинов в мире», — сказал Тарво Яансоо, один из основателей Junimperium.

International Wine and Spirit Competition — это ежегодный конкурс вин и спиртных напитков, основанный в 1969 году немецко-британским исследователем вина Антоном Масселем. Ежегодно на конкурс поступают напитки из более чем 100 стран мира. Призы, полученные на конкурсе, считаются одними из самых высоких наград в алкогольной индустрии. На премию IWSC 2022 года было представлено более 10200 различных напитков. Всего было вручено 23 трофея производителя в различных алкогольных категориях.

Junimperium Blended Dry Gin на сегодняшний день является самым заслуженным джином типа London Dry в Эстонии, который неоднократно признавался лучшим джином типа London Dry в Эстонии на World Gin Awards, а также был удостоен нескольких золотых медалей на конкурсах San Fransisco Spirit Competition, The Gin Masters и других крупных международных конкурсах.