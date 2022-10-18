Гособорона должна стать в школах обязательным предметом, считает депутат Европарламента и бывший командующий Силами обороны Рихо Террас.
Террас: гособорона должна стать в школах обязательным предметом
По словам Терраса, граждане обязаны защищать свою страну, и в кризисной ситуации каждый эстонец должен знать, какова его роль, заявил во вторник пресс-секретарь партии «Отечество».
По словам Терраса, стойкость украинцев и история самой Эстонии показывают, насколько важна воля к защите. «Обучение государственной обороне – это в значительной степени информация о стране, дающая представление о том, для чего важно государство и для чего необходимы Силы обороны, а также развивающая чувство гражданства и желание защищать страну. Успехи украинцев в противостоянии России основаны именно на боевой морали. В нашей собственной истории мы можем найти вдохновение в Освободительной войне, когда школьники шли воевать за независимую Эстонию», – сказал Террас.
«Сегодня образование в области гособороны является добровольным, но оно очень популярно у молодежи, и налицо история успеха. Согласно широкой концепции гособороны, каждый гражданин играет роль в обеспечении национальной безопасности. Обязательное образование в области гособороны гарантирует, что наша молодежь понимает, почему у нас существует гособорона и что какова в ней роль общества и личности. Этим мы обеспечиваем готовность граждан Эстонии защищать Эстонию в кризисной ситуации», – сказал Террас.