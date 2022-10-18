Террас: гособорона должна стать в школах обязательным предметом

По словам Терраса, граждане обязаны защищать свою страну, и в кризисной ситуации каждый эстонец должен знать, какова его роль, заявил во вторник пресс-секретарь партии «Отечество».

По словам Терраса, стойкость украинцев и история самой Эстонии показывают, насколько важна воля к защите. «Обучение государственной обороне – это в значительной степени информация о стране, дающая представление о том, для чего важно государство и для чего необходимы Силы обороны, а также развивающая чувство гражданства и желание защищать страну. Успехи украинцев в противостоянии России основаны именно на боевой морали. В нашей собственной истории мы можем найти вдохновение в Освободительной войне, когда школьники шли воевать за независимую Эстонию», – сказал Террас.