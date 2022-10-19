Выход из кадрового тупика есть: украинские медработники осваиваются в Ида-Вирумаа

Председатель правления Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Фото: Мадис Вельтман

Общая проблема – нехватка специалистов

​Многие считают, что с появлением военных беженцев в Ида-Вирумаа появилась проблема доступа к получению медицинских услуг. Это не так. Нехватка врачей-специалистов – это проблема давняя и общая, характерная не только для периферии, но и для крупных городов. Дело в том, что основным стимулом переезда специалиста из крупного города в глубинку является надбавка к зарплате. И порой может сложиться и так, что там он получает больше, чем в Тарту или Таллинне, работая на аналогичной должности. Проблема с нехваткой специалистов может решиться путем нового взгляда на правила, применяемые к медицинским работникам, которые приехали в Эстонию из третьих стран, в том числе из-за войны в Украине. Во многих случаях можно оптимизировать переподготовку таких специалистов, дав им возможность начать практическую деятельность параллельно с обучением. У нас иногда доходит до абсурда. Приезжает замечательный врач, доктор наук, ведущий специалист, заведовавший кафедрой, и получает отказ в практической деятельности по специальности. Сегодня требования таковы, что ему, как и всем остальным, необходимо подтвердить на эстонском языке свой диплом и пройти дополнительный курс обучения.