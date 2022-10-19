Проблема нехватки врачей в Ида-Вирумаа известна всем и давно. Даже надбавки к зарплатам и льготы для начинающих врачей являются слабым стимулом для переезда специалистов на периферию. Однако, по мнению самих медицинских работников, выход из кадрового тупика есть.
Выход из кадрового тупика есть: украинские медработники осваиваются в Ида-Вирумаа
Язык врачу под силу
Многие врачи и медсестры, живущие и работающие в Силламяэ, Нарве, Кохтла-Ярве, Йыхви, с особым вниманием смотрят на прибывающих военных беженцев из Украины. Перегруженные работой медики надеются, что в числе тех, кто вынужден спасать себя и своих близких от войны переездом в Эстонию, окажутся люди с медицинским образованием. Учитывая интернациональность медицинского персонала Ида-Вирумаа, им будет легко найти с ним общий язык.
Общаясь со своими коллегами из Украины, врач-пульмонолог Ида-Вируской центральной больницы Наталия Исаевская придает большое значение воспоминаниям о мирной жизни. По ее мнению, образ родного, мирного, утопающего в зелени Мариуполя, из которого она уехала 10 лет назад, помогает беженцам быстрее принять новую реальность, в которой желание остаться в профессии является стержнем для мирной жизни. «После переезда у меня были сжатые сроки. Нужно было выучить язык, понять эстонскую специфику диагностики и лечения, – рассказывает Наталья, – но любому врачу эстонский под силу. Через год я сдала языковой и медицинский экзамены, начала работать по своей специальности».
По словам Натальи, многие опытные врачи-специалисты из Украины не предполагали, что в Эстонии им придется не только подтверждать диплом, но и вновь садиться за парту. У некоторых прибывших диплом остался в разрушенном бомбой доме. Но даже наличия диплома и сданного экзамена на узкую врачебную специализацию по сегодняшним правилам недостаточно. Необходимо доучиться. Не все готовы тратить три-четыре года на обучение.
Сдав общий медицинский экзамен, большинство приезжих начинают работать обычными врачами, что не решает проблему нехватки специалистов. Наталья уверена, что можно вернуться к правилам, которые действовали до 2018 года и допускали к пациентам специалистов без дополнительного обучения. «Дефицит специалистов с каждым годом растет. Приток военных беженцев дает государству возможность решить проблему отсутствия медиков, – говорит Наталья. – Стоит лишь пойти навстречу врачам из числа беженцев и смягчить барьеры. Это шанс для пациентов получать медицинские услуги от специалистов в полном объеме».
Такого же мнения придерживается и анестезиолог-онколог из Киева Иван Кузьменко. Являясь врачом общего профиля в Ида-Вируской центральной больнице, он уже шесть лет успешно работает как специалист. «По договору я обязан был изучать язык, причем обучение было организовано самой больницей. А вот к работе я приступил сразу после признания диплома. Тогда были упрощенные правила подтверждения специальности, да и сам регион русскоязычный», – вспоминает Иван. По его словам, сегодня в больнице трудятся около двадцати врачей-иммигрантов, но даже их вместе с местным персоналом не хватает на весь регион Ида-Вирумаа.
В отделении Ивана работает семь-восемь человек, и это вдвое меньше, чем требуется. «Если помочь приезжим врачам получить работу по упрощенным правилам, даже в качестве доктора общего профиля, это очень помогло бы всему региону. Мы работаем на износ», – признается Иван.Общая проблема – нехватка специалистов
Общая проблема – нехватка специалистов
Многие считают, что с появлением военных беженцев в Ида-Вирумаа появилась проблема доступа к получению медицинских услуг. Это не так. Нехватка врачей-специалистов – это проблема давняя и общая, характерная не только для периферии, но и для крупных городов. Дело в том, что основным стимулом переезда специалиста из крупного города в глубинку является надбавка к зарплате. И порой может сложиться и так, что там он получает больше, чем в Тарту или Таллинне, работая на аналогичной должности. Проблема с нехваткой специалистов может решиться путем нового взгляда на правила, применяемые к медицинским работникам, которые приехали в Эстонию из третьих стран, в том числе из-за войны в Украине. Во многих случаях можно оптимизировать переподготовку таких специалистов, дав им возможность начать практическую деятельность параллельно с обучением. У нас иногда доходит до абсурда. Приезжает замечательный врач, доктор наук, ведущий специалист, заведовавший кафедрой, и получает отказ в практической деятельности по специальности. Сегодня требования таковы, что ему, как и всем остальным, необходимо подтвердить на эстонском языке свой диплом и пройти дополнительный курс обучения.
Могут уже сегодня
Ужесточение правил подтверждения медицинской специальности, полученной за пределами ЕС в 2018 году, было мотивировано требованиями ЕС к качеству медицинских услуг. По словам Катре Трофимов, ведущего специалиста отдела развития системы здравоохранения Министерства социальных дел, об ограничении прав специалистов речи не идет. Врачи с дипломами медицинских вузов Украины могут быть приняты на работу в Эстонии. Базовое образование украинских врачей длится шесть лет, что полностью соответствует требованиям Директивы ЕС о признании профессиональной квалификации. Но есть одно «но».
Чтобы попасть в Государственный регистр медработников, необходимо сдать экзамен на соответствие требованиям, чтобы в ходе рабочей практики подтвердить квалификацию. «Даже при нынешних нормативах приехавшие из Украины врачи сегодня могут работать в качестве медицинских консультантов и помощников. Однако это осуществимо только под руководством зарегистрированного медицинского работника, – поясняет Катре. – В настоящее время мы интенсивно ищем решения для ускоренной интеграции медицинских работников из Украины в нашу национальную систему здравоохранения».
Один из таких помощников-консультантов – Екатерина Сованчук из Ровенской области. Как функциональный диаг ност в сфере кардиологии, она начинала работать в Ида-Вирумаа, а сейчас успешно практикует в Пярну. «Все правила натурализации медицинских специалистов направлены на подтверждение знаний и умений. Если ты опытный доктор, мне кажется, достаточно сдать единый медицинский экзамен. Не стоит недооценивать приезжих», – говорит Екатерина.
Практически все врачи, с кем нам удалось побеседовать, согласны с тем, что пересмотр нормативов благоприятно отразится на системе здравоохранения и частично решит проблему с кадрами. Новые подходы и наработки, да и в целом опыт, который приобретен не в эстонских условиях, могут оказаться полезными и для медицинских работников, и для пациентов.
Медсестры из Украины уже говорят по-эстонски
Программа, разработанная высшими учебными заведениями совместно с предприятиями здравоохранения специально для медсестер из Украины, позволяет им продолжить работу по специальности. Все, кто обучается по этой программе, имеют профессиональное сестринское образование и уже работали медсестрами или фельдшерами. «Значит, вы самые смелые», – подхожу я к Любови Бойко и Олександре Писаренко, которые на открытии учебного года в Таллиннской высшей школе здравоохранения выступили с приветствием на эстонском языке. «Мы уже изучали здесь эстонский язык – дошли до уровня А1, – улыбаются они. – Знаем преподавателей, обстановка привычная».
Весь первый курс студенты овладевают языковыми навыками, затем начинается двухлетнее обучение сестринскому делу – уже на эстонском языке. «Трудновато, конечно, но мы будем стараться», – продолжают они по-эстонски. Медсестры из Украины с благодарностью отзываются о коллегах: «Они все нам объясняют и показывают. Расширяется и языковая практика – необходимые в общении с пациентами слова запоминаются на ходу».
Пациенты тоже не остаются равнодушными – расспрашивают, как устроились. «Жизнь налаживается! Мы снимаем квартиру, мой четырехлетний ребенок ходит в эстонский садик, привыкает, начинает повторять эстонские слова», – рассказывает Любовь. А Олександра сразу по приезде устроилась на работу помощницей медсестры, сняла квартиру, появились эстонские друзья, соседи оказались приветливые. «Мы очень благодарны всем, кто нам помогает», – говорят мои собеседницы.
Что они будут делать, когда закончится война? Любовь планирует осесть в Эстонии. Ее муж сейчас воюет: «Надеюсь, он тоже приедет сюда, и все у нас будет хорошо». У Олександры все родственники бежали от войны и оказались в разных странах. Она также хочет остаться: «Надеемся, наш труд пригодится Эстонии». А что думают другие студенты из их группы? «Мы пока только начинаем знакомиться. С двоими уже подружились – у них тоже высокий настрой на учебу». С этими словами Любовь и Олександра отправляются на занятия.