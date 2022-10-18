EKRE берет слова обратно: Индрек Таранд на демонстрации не был пьян и не дебоширил

«Согласно вступившему в законную силу решению окружного суда, мы обязаны опубликовать и опровергнуть следующие недостоверные фактические сведения», – сообщила EKRE.

1. «Эстонская консервативная народная партия неоднократно публиковала неверные фактические заявления в отношении Индрека Таранда относительно общественного собрания, проведенного 26.11.2018, о том, что Индрек Таранд находился в состоянии алкогольного или иного опьянения на общественном собрании, состоявшемся 26.11.2018. В связи с этим Эстонская консервативная народная партия сообщает, что Индрек Таранд не находился в состоянии алкогольного или иного опьянения на общественном митинге, состоявшемся 26 ноября 2018 года.»

2. «Эстонская консервативная народная партия неоднократно публиковала неверные фактические заявления об Индреке Таранде относительно публичного митинга, состоявшегося 26.11.2018, о том, что Индрек Таранд напал на организаторов и дебоширил. В связи с этим Эстонская консервативная народная партия сообщает, что Индрек Таранд не нападал на организаторов митинга, состоявшегося 26.11.2018, и не дебоширил на нем».

3. «Эстонская консервативная народная партия неоднократно публиковала не соответствующие действительности утверждения об Индреке Таранде в связи с публичным собранием, состоявшимся 26.11.2018, о том, что Индрек Таранд препятствовал свободе слова Эстонской консервативной народной партии. В связи с этим Эстонская консервативная народная партия сообщает, что Индрек Таранд не препятствовал свободе слова Эстонской консервативной народной партии на открытом собрании, состоявшемся 26 ноября 2018 года». Эстонская консервативная народная партия

В 2018 году пикет EKRE перед Рийгикогу перерос в насилие, когда, по словам присутствовавшего на месте происшествия фотографа Postimees, Индрека Таранда силой стащили со сцены. По словам Таранда, его шесть раз ударили ногой и расцарапали до крови.

Однако, по словам Яака Мадисона (EKRE), Таранд был пьян и агрессивен и пришел, чтобы спровоцировать их и сорвать встречу. «Если бы не Ивари Падар, который защитил его своим телом, он бы не ушел отсюда невредимым», – сказал Мадисон, произнося речь в то время.