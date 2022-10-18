EKRE берет свои слова обратно: Индрек Таранд на демонстрации не был пьян и не дебоширил

«Согласно вступившему в законную силу решению окружного суда, мы обязаны опубликовать и опровергнуть следующие недостоверные фактические сведения», – сообщила EKRE.

1. «Эстонская консервативная народная партия неоднократно публиковала неверные фактические заявления в отношении Индрека Таранда относительно общественного собрания, проведенного 26.11.2018, о том, что Индрек Таранд находился в состоянии алкогольного или иного опьянения на общественном собрании, состоявшемся 26.11.2018. В связи с этим Эстонская консервативная народная партия сообщает, что Индрек Таранд не находился в состоянии алкогольного или иного опьянения на общественном митинге, состоявшемся 26 ноября 2018 года».

2. «Эстонская консервативная народная партия неоднократно публиковала неверные фактические заявления об Индреке Таранде в связи с митингом, состоявшемся 26.11.2018: что Индрек Таранд напал на организаторов и дебоширил. В связи с этим Эстонская консервативная народная партия сообщает, что Индрек Таранд не нападал на организаторов митинга, состоявшегося 26.11.2018, и не дебоширил на нем».

3. «Эстонская консервативная народная партия неоднократно публиковала не соответствующие действительности утверждения об Индреке Таранде в связи с публичным собранием, состоявшимся 26.11.2018, о том, что Индрек Таранд препятствовал свободе слова Эстонской консервативной народной партии. В связи с этим Эстонская консервативная народная партия сообщает, что Индрек Таранд не препятствовал свободе слова Эстонской консервативной народной партии на открытом собрании, состоявшемся 26 ноября 2018 года». Эстонская консервативная народная партия

В 2018 году пикет EKRE перед Рийгикогу перерос в насилие, когда, по словам присутствовавшего на месте происшествия фотографа Postimees, Индрека Таранда силой стащили со сцены. По словам Таранда, его шесть раз ударили ногой и расцарапали до крови.

Однако, по словам Яака Мадисона (EKRE), Таранд был пьян и агрессивен и пришел, чтобы спровоцировать их и сорвать встречу. «Если бы не Ивари Падар, который защитил его своим телом, он бы не ушел отсюда невредимым», – сказал Мадисон, произнося речь в то время.