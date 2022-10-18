В понедельник, 17 октября, в 13.30 на пешеходном переходе перед домом номер 20 по улице Таллинна в Раквере произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.
Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся: полиция ищет очевидцев
По предварительным данным, 9-летний ребенок, переходивший дорогу, был сбит машиной, которая покинула место происшествия. Попавший в аварию ребенок позже был доставлен в больницу.
Глава службы региональной полицейской работы Раквереского отдела полиции Мартин Рист напомнил всем участникам дорожного движения, что в случае дорожно-транспортного происшествия с участием пострадавшего водитель легкового автомобиля или легкого персонального средства передвижения обязан сообщить о происшествии в полицию, позвонив по телефону 112. «В случае таких аварий пострадавший может быть не в состоянии оценить свои травмы и очень важно, чтобы водитель как можно скорее сообщил в Центр тревоги о случившемся», — подчеркнул Рист и добавил, что, к сожалению, это второй раз за короткий промежуток времени,когда водитель сбивает ребенка на пешеходном переходе и скрывается с места происшествия.
Для выяснения точных обстоятельств происшествия полиция просит виновника происшествия и очевидцев связаться с Раквереским отделом полиции по телефону 53496384 или по электронной почте martin.rist@politsei.ee.