Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся: полиция ищет очевидцев

Глава службы региональной полицейской работы Раквереского отдела полиции Мартин Рист напомнил всем участникам дорожного движения, что в случае дорожно-транспортного происшествия с участием пострадавшего водитель легкового автомобиля или легкого персонального средства передвижения обязан сообщить о происшествии в полицию, позвонив по телефону 112. «В случае таких аварий пострадавший может быть не в состоянии оценить свои травмы и очень важно, чтобы водитель как можно скорее сообщил в Центр тревоги о случившемся», — подчеркнул Рист и добавил, что, к сожалению, это второй раз за короткий промежуток времени,когда водитель сбивает ребенка на пешеходном переходе и скрывается с места происшествия.