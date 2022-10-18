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Система налогообложения сократила доходы более половины наемных работников в Эстонии

Эркки Эрилайд
, журналист
Система налогообложения сократила доходы более половины наемных работников в Эстонии
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По мнению Айвара Сыэрда (Партия реформ), названного в 2007 году лучшим министром финансов мира, нынешняя безналоговая система расчета доходов – неудачный эксперимент.
По мнению Айвара Сыэрда (Партия реформ), названного в 2007 году лучшим министром финансов мира, нынешняя безналоговая система расчета доходов – неудачный эксперимент. Фото: Andres Haabu

С 2018 года в налоговую систему было вписано правило о шкале налогообложения, явно несвоевременное и связанное со спиралью стремительной инфляции и ростом заработной платы. По сути, это налоговое бремя означает, что с дохода от 1200 евро в месяц ставка необлагаемого налогом дохода начинает уменьшаться и достигает нуля при 2100 евро.

Система, которая изначально должна была поддержать людей со средним и низким доходом, больше не работает. Даже медианная заработная плата, меньше которой зарабатывает половина работников, а половина больше, и которая отражает распределение доходов работающих более справедливо, чем средняя заработная плата, выросла с 950 евро в начале 2018 года до 1400 евро.

Если в 2018 году около трети работающих получали заработную плату до 1200 евро, на которую налоговая нагрузка никак не влияла, то теперь налоговое бремя затрагивает более половины людей, и даже для работников, зарабатывающих медианную зарплату, необлагаемый минимум тоже уменьшается.

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