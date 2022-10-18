«Почтальон» с Артемием Троицким: миллиардер Маск сыграл роль полезного идиота

«Персоной недели, бесспорно, стал американский гражданин по имени Илон Маск, – считает Артемий Троицкий, рассуждая о главных событиях прошлой недели. – Когда-то родившийся в южной Африке, но давно оттуда сваливший».

«Это самый богатый человек в мире, а также самый яркий, и вызывающий разные разговорчики в мире бизнесменов, – рассказал Троицкий. – Мне лично Илон Маск всегда напоминал персонажей из фильмов о Джеймсе Бонде». В знаменитой британской бондиане в качестве оппонентов Бонда, как правило, выступают очень талантливые люди: безумные изобретатели, зловещие технологи, которые пытаются и космос использовать в своих нехороших целях, и создают всякое оружие, и прочее, прочее.

Артемий Троицкий – русский рок-журналист, музыкальный критик, педагог, теле- и радиоведущий, писатель. Троицкий написал десятки критических текстов о российской действительности, политике и русской современной культуре. До 2014 года давал мастер-классы музыкальной журналистики в МГУ. После аннексии Крыма, давление российских властей в связи с его активной гражданской позицией возросло, и он переехал с семьей в Таллинн.

«Илон Маск в принципе человек из той же породы, – утверждает публицист. – Но до сих пор он не давал поводов говорить о себе, как о злодее. Поскольку все, что он делал, человечеству было скорее во благо: и электроавтомобили, и спутники. По поводу Луны и Марса, наверное, говорить рано, но, по идее, это тоже неплохо».

И вот впервые Маск выступил в качестве бондовской жертвы. А именно: вдруг, ни с того, ни с сего, предложил свой план урегулирования войны между Россией и Украиной.

План состоял из четырех пунктов:

Проводятся новые референдумы в оккупированных Россией украинских областях по поводу того, хотят ли они остаться в Украине, или перейти в Россию;

Крым отходит к России, поскольку, как пишет Маск в своем Twitter, был по ошибке в свое время был отдан Украине Никитой Сергеевичем Хрущевым в 1954 году;

Гарантируется водоснабжение Крымского полуострова;

Украина гарантирует свой нейтральный статус.