Rus.Postimees представляет первый выпуск новой передачи «Почтальон» с Артемием Троицким. Раз в неделю публицист будет анализировать самые важные для русскоязычного информационного пространства международные события и выбирать персону недели. На этот раз ею стал американец Илон Маск.
«Почтальон» с Артемием Троицким: миллиардер Маск сыграл роль полезного идиота
«Персоной недели, бесспорно, стал американский гражданин по имени Илон Маск, – считает Артемий Троицкий, рассуждая о главных событиях прошлой недели. – Когда-то родившийся в южной Африке, но давно оттуда сваливший».
Маска, наверное, знают все: автомобили Tesla, компания Space X, сеть интернет-спутников Starlink.
«Это самый богатый человек в мире, а также самый яркий, и вызывающий разные разговорчики в мире бизнесменов, – рассказал Троицкий. – Мне лично Илон Маск всегда напоминал персонажей из фильмов о Джеймсе Бонде». В знаменитой британской бондиане в качестве оппонентов Бонда, как правило, выступают очень талантливые люди: безумные изобретатели, зловещие технологи, которые пытаются и космос использовать в своих нехороших целях, и создают всякое оружие, и прочее, прочее.
«Илон Маск в принципе человек из той же породы, – утверждает публицист. – Но до сих пор он не давал поводов говорить о себе, как о злодее. Поскольку все, что он делал, человечеству было скорее во благо: и электроавтомобили, и спутники. По поводу Луны и Марса, наверное, говорить рано, но, по идее, это тоже неплохо».
И вот впервые Маск выступил в качестве бондовской жертвы. А именно: вдруг, ни с того, ни с сего, предложил свой план урегулирования войны между Россией и Украиной.
План состоял из четырех пунктов:
Проводятся новые референдумы в оккупированных Россией украинских областях по поводу того, хотят ли они остаться в Украине, или перейти в Россию;
Крым отходит к России, поскольку, как пишет Маск в своем Twitter, был по ошибке в свое время был отдан Украине Никитой Сергеевичем Хрущевым в 1954 году;
Гарантируется водоснабжение Крымского полуострова;
Украина гарантирует свой нейтральный статус.
Артемий Троицкий, анализируя эти высказывания, вспоминает, что похожие вещи предлагал, например, бас-гитарист группы Pink Floyd Роджер Уотерс. «И в Европе, и в Америке, есть люди, которые себя называют peacemakers: люди, выступающие за мир и считающие, что нельзя платить за территории кровью людей, – рассказал он. – И Маск выступил в роли такого вот "писника"».
Однако, невзирая на благие, по мнению Маска, намерения, он получил волну хейта, в том числе и от своих поклонников.
Троицкому удивительно было услышать от Маска упоминание Хрущева: «Дело в том, что во всех спорах по поводу Украины и Крыма в западном нарративе история про 1954 год никогда не присутствовала. Это были внутренние дела Советского Союза, никто на Западе не называл передачу Крыма ошибкой Хрущева. Я сразу понял, что что-то тут нечисто, 100% это нашептал Маску какой-то путинист, российский человек, который в курсе всех бредовых конспирологических теорий. И, по всей видимости, это был не то, что путинист, а сам Путин».
Известный американский политолог Ян Бреммер, являющийся специалистом по СССР и, конкретно, по Украине, сообщил в соцсетях, что Маск лично сказал ему, что насчет Украины и Хрущева его просветил именно Путин. Каким-то образом. Маск в ответ сказал, нельзя верить Яну Бреммеру.
Троицкий не берется судить, где тут правда, однако считает, что, в любом случае, Илон Маск в этом эпизоде сыграл роль типичного полезного идиота.
«Полезные идиоты – это не обязательно умственно отсталые люди. Полезными идиотами были знаменитые писатели: Ромен Ролан, Андре Жид. Или великий французский интеллектуал, философ Жан-Поль Сартр. Словосочетание "полезные идиоты" придумал чуть ли не Ленин. По крайней мере, эта идиома была запущена в оборот в 20-30-е годы прошлого века. Имеются в виду какие-то западные люди, наивные или обманутые советской пропагандой, которых та же советская пропаганда использовала в своих целях. Именно это и случилось с Илоном Маском, несмотря на его выдающиеся интеллектуальные способности».
Скандал возник нешуточный. Например, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник послал Илона Маска маршрутом русского военного корабля. На что Маск сообщил о прекращении финансирования сети спутников Starlink над территорией Украины. «А это для Украины это чрезвычайно важно, так как через эти спутники идет интернет-обеспечение в том числе военных действий с украинской стороны, – утверждает Троицкий. – На мой взгляд, оба этих чудака на букву "м" проявили не лучшие свои качества. Мельник дипломат и не должен позволять себе таких высказываний, а Маск на это отреагировал по мальчишечьи».
Дальнейшая судьба Мельника не особо интересна в этой истории, а вот Маск в конце концов проявил благоразумие. «Сказал: ладно, хрен с ним, буду дальше финансировать украинские старлинки, – пояснил Артемий Троицкий. – Ну и слава богу, потому что на самом деле он делает очень полезное дело для Украины. И до сих пор он финансировал все это за свои деньги, потратив много десятков миллионов долларов. В моих глазах Илон Маск восстановил свое доброе имя».
Больше подробностей и других важных тем – в видео.
Артемий Троицкий (род. 16 июня 1955, Ярославль, Россия) — русский рок-журналист, музыкальный критик, педагог, теле- и радиоведущий, писатель. Троицкий написал десятки критических текстов о российской действительности, политике и русской современной культуре. До 2014 года давал мастер-классы музыкальной журналистики в МГУ. После аннексии Крыма, давление российских властей в связи с его активной гражданской позицией возросло, и он переехал с семьей в Таллинн.