В Кадриорге на человека напали с ножом: полиция задержала подозреваемого

Сегодня в 12:22 в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами в магазине, расположенном в Кадриорге, в котором один из них ударил другого ножом. Пострадавший, 45-летний мужчина, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Нападавший скрылся с места происшествия, а полиция обратилась за помощью в его розыске.