Полицейские патрули задержали в районе Кристийне мужчину, который за пару часов до этого нанес человеку ножевые ранения в Кадриорге.
В Кадриорге на человека напали с ножом: полиция задержала подозреваемого
В Кадриорге на человека напали с ножом: полиция задержала подозреваемого
Сегодня в 12:22 в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами в магазине, расположенном в Кадриорге, в котором один из них ударил другого ножом. Пострадавший, 45-летний мужчина, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Нападавший скрылся с места происшествия, а полиция обратилась за помощью в его розыске.
Указывалось, что поведение мужчины могло быть непредсказуемым и поэтому он мог быть опасен. Всех, кто мог его заметить или узнать, где он находится, полиция просила не подходить к нему, а обращаться в полицию.
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