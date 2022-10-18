В Кадриорге напали с ножом на мужчину, полиция поймала нападавшего в районе Кристийне

Сегодня в 12:22 в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами в магазине, расположенном в Кадриорге, в котором одна сторона ударила другую ножом. Пострадавший, 45-летний мужчина, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Указывалось, что поведение мужчины могло быть непредсказуемым и поэтому он мог быть опасен. Всех, кто мог его заметить или узнать, где он находится, полиция просила не подходить к нему, а обращаться в полицию.