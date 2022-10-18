Председатель специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Март Хельме во вторник подал в прокуратуру заявление в связи с выдвижением кандидатуры Кейт Пентус-Розиманнус в члены Европейской счетной палаты.
Март Хельме подал в прокуратуру заявление на Кейт Пентус-Розиманнус
В соответствии с жалобой на преступление, есть основания подозревать, что Кейт Пентус-Розиманнус организовала и руководила процессом подготовки процесса назначения члена счетной палаты в Министерстве финансов, а также передачи этого процесса правительству в то время, когда у нее возникла личная экономическая заинтересованность в этой должности, заявил представитель Консервативной народной партии в парламенте.
По словам Марта Хельме, Пентус-Розиманнус уже в начале 2022 года выразила желание баллотироваться на указанную должность, а также озвучила и сопутствующую этому финансовую заинтересованность интерес как премьер-министру Кае Каллас, так и другим политикам.
«Поскольку Пентус-Розиманн не отстранилась от процесса введения кандидата Европейской счетной палаты в правительство в Министерстве финансов, а, напротив, активно участвовала в нем, то Пентус-Розиманнус могла совершить нарушение ограничения на соответствующие действия», – считает Хельме.
Специальная антикоррупционная комиссия Рийгикогу провела в сентябре и октябре слушания, в ходе которых были запрошены объяснения у политиков, в том числе у Пентус-Розиманнус, Каи Каллас, Урмаса Рейнсалу, Хелира-Валдора Сеэдера, Юри Ратаса, а также у чиновников Министерства финансов. Также при составлении жалобы на преступление за основу были взяты информационные запросы, направленные в Министерство финансов и Государственную канцелярию, и ответы, которые включают, среди прочего, переписку между Пентус-Розиманнус и официальными лицами.
Представитель EKRE назвал несколько обстоятельств, на основании которых на Пентус-Розиманнус была подана жалоба.
В соответствии с порядком работы правительства, кандидата в члены Европейской счетной палаты представляет на рассмотрение правительства министр финансов. Пентус-Розиманнус о внутригосударственной части этого процесса и своей роли в нем в качестве министра финансов была осведомлена. Из переписки также следует, что министр финансов запросила у чиновников Минфина информацию о рассматриваемой процедуре и требованиях к кандидатам еще в начале 2022 года.
В феврале этого года Пентус-Розиманнус дала премьер-министру свое принципиальное согласие стать потенциальным кандидатом. После этого Пентус-Розиманнус более чем на полгода прекратила действия, связанные с представлением члена счетной палаты. Это может быть обосновано тем, что в предыдущем правительстве Каи Каллас Партия реформ и Центристская партия не пришли к соглашению относительно кандидатуры Пентус-Розиманнус.
Всего через неделю после назначения нового правительства, 25 июля, Пентус-Розиманнус возобновила рассматриваемый процесс в Министерстве финансов и поручила чиновникам за пару дней подготовить документы, связанные с выдвижением кандидата, и проект без упоминания имени. Материалы были отправлены в аппарат премьер-министра и легли в основу обсуждений между председателями политических партий.
5 сентября Пентус-Розиманнус дала премьер-министру официальное согласие стать кандидатом в члены Счетной палаты, и чиновники Министерства финансов по просьбе премьер-министра приступили к подготовке документов уже с упоминанием имени Пентус-Розиманнус.
Тогда же, 5 сентября Пентус-Розиманнус велела чиновникам Министерства финансов повременить с загрузкой документации в систему управления документами «Дельта». Материалы были занесены в «Дельту» только 7 сентября в 23:25, то есть накануне заседания правительства республики. Это позволило избежать как политических дискуссий, так и общественного внимания.
7 сентября Пентус-Розиманнус разослала своим советникам инструкции о том, как улучшить резюме, представленное правительству. В тот же день Пентус-Розиманнус также напомнила чиновникам Министерства финансов, что официальным представителем документации в правительство является все же министр и однопартиец Урмас Круузе, а не она.
Утром 8 сентября Пентус-Розиманнус отправилась в командировку. В тот же день Минфин внес на утверждение правительства республики проект постановления о «выдвижении кандидатуры члена Европейской аудиторской палаты», который подписал Урмас Круузе, исполнявший обязанности министра финансов.
По словам председателя специальной комиссии Марта Хельме, собранные материалы доказали, что, несмотря на личный многолетний интерес к указанной должности, Пентус-Розиманнус не отказалась от организации процедуры, связанной с назначением члена счетной палаты.
«Проект и другая документация, подготовленные по ее распоряжению и в политически удобный для него момент, впоследствии стали основой как для обсуждений премьер-министра, так и для ее собственного выдвижения. Более поздние распоряжения Пентус-Розиманнус дополнительно должны были обеспечить, что ее причастность к управлению упомянутым процессом не станет досрочно достоянием общественности и что ее кандидатура 8 сентября 2022 года на заседании правительства будет признана без препятствий», – сказал Хельме. «Поскольку члены Европейской счетной палаты избираются на шестилетний срок и их зарплата составляет 23 404 евро в месяц, есть основания подозревать совершение нарушения ограничения на операции в особо крупных размерах».