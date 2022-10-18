Март Хельме подал в прокуратуру заявление на Кейт Пентус-Розиманнус

В соответствии с жалобой на преступление, есть основания подозревать, что Кейт Пентус-Розиманнус организовала и руководила процессом подготовки процесса назначения члена счетной палаты в Министерстве финансов, а также передачи этого процесса правительству в то время, когда у нее возникла личная экономическая заинтересованность в этой должности, заявил представитель Консервативной народной партии в парламенте.

По словам Марта Хельме, Пентус-Розиманнус уже в начале 2022 года выразила желание баллотироваться на указанную должность, а также озвучила и сопутствующую этому финансовую заинтересованность интерес как премьер-министру Кае Каллас, так и другим политикам.

«Поскольку Пентус-Розиманн не отстранилась от процесса введения кандидата Европейской счетной палаты в правительство в Министерстве финансов, а, напротив, активно участвовала в нем, то Пентус-Розиманнус могла совершить нарушение ограничения на соответствующие действия», – считает Хельме.

Специальная антикоррупционная комиссия Рийгикогу провела в сентябре и октябре слушания, в ходе которых были запрошены объяснения у политиков, в том числе у Пентус-Розиманнус, Каи Каллас, Урмаса Рейнсалу, Хелира-Валдора Сеэдера, Юри Ратаса, а также у чиновников Министерства финансов. Также при составлении жалобы на преступление за основу были взяты информационные запросы, направленные в Министерство финансов и Государственную канцелярию, и ответы, которые включают, среди прочего, переписку между Пентус-Розиманнус и официальными лицами.

Представитель EKRE назвал несколько обстоятельств, на основании которых на Пентус-Розиманнус была подана жалоба.