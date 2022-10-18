Появились первые фотографии повреждений газопровода «Северный поток – 1»

На кадрах четко видны последствия взрыва на газопроводе «Северный поток – 1».

Подводная камера зафиксировала длинные трещины на армированной бетоном стальной трубе и само место разрыва газопровода.

На одной из фотографий, сделанных издалека, видны два конца газовой трубы, между которыми зияет пустота, сообщает Expressen.

После взрыва, сила которого составила 2,3 балла по шкале Рихтера, было уничтожено как минимум 50 метров газопровода.

Here are the first exclusive images of the ruptured Nord Stream 1 gas pipeline. On the seabed we filmed the remains of the pipe that had been torn to pieces by the explosion. with @erikwiman @alexljungdahl and @BlueyeRoboticshttps://t.co/VvrXiThyLt — Mattias Carlsson (@CarlssonMattias) October 18, 2022

По данным полиции Копенгагена, предварительное расследование подтверждает, что повреждения газопровода «Северный поток – 1» были вызваны сильными взрывами.

Журналист Радио Свободная Европа (RFE/RL) Майк Экель также поделился видео Ekspressen в Твиттере.

video of the damaged Nord Stream pipelines, shot by an underwater drone operated by @Expressen. Copenhagen police and Norwegian investigators said today that the damage was caused by "powerful explosions." pic.twitter.com/7XKq4XIuQT — Mike Eckel (@Mike_Eckel) October 18, 2022