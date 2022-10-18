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Появились первые фотографии повреждений газопровода «Северный поток – 1»

rus.postimees.ee
Появились первые фотографии повреждений газопровода «Северный поток – 1»
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Утечка газопровода «Северный поток-1» в Балтийском море.
Утечка газопровода «Северный поток-1» в Балтийском море. Фото: TT NEWS AGENCY

Шведское издание Expressen опубликовало фотографии и видео разрушенного участка газопровода «Северный поток – 1». Съемка проводилась с помощью подводного дрона на глубине 80 метров в Балтийском море.

На кадрах четко видны последствия взрыва на газопроводе «Северный поток – 1».

Подводная камера зафиксировала длинные трещины на армированной бетоном стальной трубе и само место разрыва газопровода.

На одной из фотографий, сделанных издалека, видны два конца газовой трубы, между которыми зияет пустота, сообщает Expressen.

После взрыва, сила которого составила 2,3 балла по шкале Рихтера, было уничтожено как минимум 50 метров газопровода.

По данным полиции Копенгагена, предварительное расследование подтверждает, что повреждения газопровода «Северный поток – 1» были вызваны сильными взрывами.

Журналист Радио Свободная Европа (RFE/RL) Майк Экель также поделился видео Ekspressen в Твиттере.

Напомним, что в ночь на 26 сентября Шведская национальная сейсмологическая сеть (SNSN) зафиксировала два взрыва вблизи газопровода Nord Stream. Первый взрыв произошел в 2:03 утра в понедельник, а второй – в 19:04 в понедельник вечером. 27 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что утечки, обнаруженные в газопроводе «Северный поток», явно вызваны преднамеренными действиями и не могли быть результатом случайной аварии.

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