Девять лет колонии: кассационный суд подтвердил приговор Навальному

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили сетевое медиа Sotavisio и агентство «Интерфакс.

«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», – цитирует «Интерфакс» решение судебной коллегии. Sotavision передает, что адвокат Вадим Кобзев в жалобе указал на недоказанность вины Навального и нарушения со стороны судьи, оскорбление которой вменяют политику.

Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 миллиона рублей в марте. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве: политик якобы тратил на личные нужды средства, собранные для Фонда борьбы с коррупцией и сети штабов Навального, а также оскорбил судью на заседании по делу о клевете на ветерана. Московский городской суд отказал Навальному в апелляционной жалобе и утвердил этот приговор. Тогда адвокаты политика обратились в кассацию.