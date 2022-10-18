Мартин Румп завершил дебютный сезон серии Ле-Ман на шестом месте

Последний этап европейской серии Ле-Ман, который проходил на трассе Алгарве в Португалии, оказался для Мартина Румпа и его команды Absolute Racing непростым. В напряжённой квалификационной сессии напарнику эстонца Эндрю Харьянто не удалось проехать круг чисто, и поэтому «Абсолют» (Porsche 911 RSR-19) начал четырёхчасовую гонку с последнего места.

Поскольку в Портимао в начале гонки трасса была мокрой, правильный выбор шин имел решающее значение. Эндрю Харьянто, пилот первой смены Absolute Racing, заехал на пит-стоп для замены шин уже после второго прогревочного круга, но из-за ошибки старшего судьи не смог сразу вернуться на трассу, что означало потерю более одного круга для эстонской команды. После замены Харьянто и другого товарища по команде, Алессио Пикарьелло, Мартин Румп вышел на трассу за Absolute в качестве третьего гонщика, и у него на всю гонку оставался час и несколько минут. Мартину также пришлось ехать по мокрой трассе на первых кругах, но, несмотря на это, он за этот час сумел вывести свою команду с девятого на шестое место. В классе LMGTE победу одержала команда Iron Lynx (Ferrari 488 GTE EVO), что также означало первую за все время победу женской команды на этапе гонок.

«Это было классное испытание в конце сезона. Мы, конечно, ожидали лучшего результата от последнего этапа сезона, но это автоспорт. В свою смену мне нужно было как следует откатать по трассе на скользких покрышках – практически как на коньках - пять или шесть кругов, но мы справились. По мере просыхания трассы мы тоже показывали хорошую скорость. Однако это место — не совсем то, на что мы рассчитывали, но как команда мы получили большой опыт в этом сезоне», — сказал Мартин Румп о последнем этапе сезона.