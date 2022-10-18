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ОПРОС ⟩ Террорист или нет? Жители Таллинна прокомментировали решение Рийгикогу в отношении РФ

Анжела Манукян
Террорист или нет? Жители Таллинна прокомментировали решение Рийгикогу в отношении РФ
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Простой вопрос привел многих в замешательство.
Простой вопрос привел многих в замешательство. Фото: Rus.Postimees

Эстонское правительство признало российский режим террористическим. Rus.Postimees спросил жителей Таллинна, что они думают по этому поводу. Многие индифферентны, но часть понимает, что нападать на другую страну и завоевывать территории в современном мире нельзя. 

Марина сказала, что это грустная, сложная и неоднозначная ситуация.

Надежда не смогла сформулировать свое отношение к решению Рийгикогу из-за своей аполитичности. «Я ничего не слышала и ничего не думаю по этому поводу», – отрезала она.

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