Эстонское правительство признало российский режим террористическим. Rus.Postimees спросил жителей Таллинна, что они думают по этому поводу. Многие индифферентны, но часть понимает, что нападать на другую страну и завоевывать территории в современном мире нельзя.
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ОПРОС ⟩ Террорист или нет? Жители Таллинна прокомментировали решение Рийгикогу в отношении РФ
Террорист или нет? Жители Таллинна прокомментировали решение Рийгикогу в отношении РФ
Марина сказала, что это грустная, сложная и неоднозначная ситуация.