ОПРОС ⟩ Террорист или нет? Жители Таллинна прокомментировали решение Рийгикогу в отношении РФ

Марина сказала, что это грустная, сложная и неоднозначная ситуация.

Надежда не смогла сформулировать свое отношение к решению Рийгикогу из-за своей аполитичности. «Я ничего не слышала и ничего не думаю по этому поводу», – отрезала она.