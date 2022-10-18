Госсуд отменил оправдательный приговор участнику трагической гонки на Лаагна-теэ

Вечером 20 июня 2020 года Иса Халилов и Вячеслав Калашников ехали на своих автомобилях по Таллинну, на некоторых участках – со скоростью почти в 200 километров в час – из центра города в сторону Ласнамяэ. Калашников, который в основном лидировал, своим стилем вождения и скоростью подавал пример шедшему за ним Халилову.

На Лаагна-теэ у моста Мустакиви Халилов на своей машине врезался в идущий впереди автомобиля, чем спровоцировал цепочку столкновений, в которых три человека погибли, а еще один получил серьезные травмы.

Харьюский уездный суд признал Халилова виновным в дорожном преступлении и приговорил его к десяти годам лишения свободы, а Калашников, не принимавший непосредственного участия в аварии, был признан виновным в причинении смерти и тяжких телесных повреждений по неосторожности и приговорен к трем годам лишения свободы.

Таллиннский окружной суд решение уездного суда в отношении Халилова не изменил, но оправдал Калашникова. Госсуд не стал рассматривать жалобу защитника Халилова, но рассмотрел жалобу прокурора на оправдательный приговор Калашникову.

Коллегия по уголовным делам Государственного суда согласилась с районным судом в том, что Калашников действительно нарушил правила дорожного движения и тем самым подал крайне предосудительный пример Халилову, спровоцировав его своей техникой вождения, поэтому он должен нести юридическую ответственность за последствия аварии. Согласно обстоятельствам, установленным в рамках данного дела, Калашников не может быть причастен к последствиям ДТП, заявленным в обвинительном заключении, и признан виновным в совершении преступления.