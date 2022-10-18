Государственный суд отменил оправдательный приговор Вячеславу Калашникову, участвовавшему в гонке, закончившейся гибелью людей: преступления он не совершал, но может быть привлечен к ответственности за проступок.
Госсуд отменил оправдательный приговор участнику трагической гонки на Лаагна-теэ
Вечером 20 июня 2020 года Иса Халилов и Вячеслав Калашников ехали на своих автомобилях по Таллинну, на некоторых участках – со скоростью почти в 200 километров в час – из центра города в сторону Ласнамяэ. Калашников, который в основном лидировал, своим стилем вождения и скоростью подавал пример шедшему за ним Халилову.
На Лаагна-теэ у моста Мустакиви Халилов на своей машине врезался в идущий впереди автомобиля, чем спровоцировал цепочку столкновений, в которых три человека погибли, а еще один получил серьезные травмы.
Харьюский уездный суд признал Халилова виновным в дорожном преступлении и приговорил его к десяти годам лишения свободы, а Калашников, не принимавший непосредственного участия в аварии, был признан виновным в причинении смерти и тяжких телесных повреждений по неосторожности и приговорен к трем годам лишения свободы.
Таллиннский окружной суд решение уездного суда в отношении Халилова не изменил, но оправдал Калашникова. Госсуд не стал рассматривать жалобу защитника Халилова, но рассмотрел жалобу прокурора на оправдательный приговор Калашникову.
Коллегия по уголовным делам Государственного суда согласилась с районным судом в том, что Калашников действительно нарушил правила дорожного движения и тем самым подал крайне предосудительный пример Халилову, спровоцировав его своей техникой вождения, поэтому он должен нести юридическую ответственность за последствия аварии. Согласно обстоятельствам, установленным в рамках данного дела, Калашников не может быть причастен к последствиям ДТП, заявленным в обвинительном заключении, и признан виновным в совершении преступления.
Однако при этом Госсуд обратил внимание на то, что деяния Калашникова можно рассматривать как проступок, поскольку он на пути к месту происшествия превысил разрешенную скорость движения и проигнорировал другие правила дорожного движения. Однако суд не может признать обвиняемого виновным в совершении проступка в результате уголовного производства, так как это внесудебная процедура, то есть сначала позицию по этому вопросу должна занять полиция.