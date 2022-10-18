Талантливый футболист заключил с итальянским клубом долгосрочный контракт

«Мы рады сообщить, что игрок Мартин Веткал, который перешел в «Рому» в качестве воспитанника таллиннского «Калева», подписал новый многолетний профессиональный контракт с клубом и продолжит в нем свою футбольную карьеру», - написал таллиннский футбольный клуб «Калев» в социальных сетях.

«Я рад, что Мартин сделал шаг вперед, а продление его контракта с крупным европейским клубом также дает игроку уверенность в себе и мотивацию, что с ним будут считаться и в будущем. Теперь необходимо продолжать работу и использовать все возможности, чтобы приблизиться к представительской команде», — добавил спортивный директор «Калева» Йоэль Линдпере.