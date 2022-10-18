Четыре человека подозреваются в незаконном пересечении границы России и Финляндии в воскресенье вечером, пишет Yle со ссылкой на Пограничную службу Юго-Восточной Финляндии.
Четыре человека незаконно перешли российско-финскую границу и попросили убежища
Четыре человека незаконно перешли российско-финскую границу и попросили убежища
По данным ведомства, нарушителей заметили около 20:30 в районе Лаппеенранта. Они попросили предоставить им убежище в Финляндии.
Пограничная служба расследует еще один воскресный инцидент когда восемь человек с финской стороны зашли в пограничную зону в Париккала. Пятеро из них пересекли границу и сфотографировались с российским пограничным знаком.
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