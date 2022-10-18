Четыре человека незаконно перешли российско-финскую границу и попросили убежища

По данным ведомства, нарушителей заметили около 20:30 в районе Лаппеенранта. Они попросили предоставить им убежище в Финляндии.

Пограничная служба расследует еще один воскресный инцидент когда восемь человек с финской стороны зашли в пограничную зону в Париккала. Пятеро из них пересекли границу и сфотографировались с российским пограничным знаком.