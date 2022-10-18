Исторический день на орнитологической станции Кабли: в ловушку попалась редкая птица

Синехвостки никогда ранее не залетали в Кабли, хотя птиц там окольцовывали и изучали их миграцию на протяжении более 50 лет. Представителей этого вида в Эстонии видели немногим более десяти раз.

Редкая в этих краях птица была поймана в ловушку в Кабли в субботу перед восходом солнца, около 7:30 утра.

Поскольку ближайшие районы гнездования синехвостки находятся в Финляндии, можно подумать, что во время миграции они также пролетают над Эстонией. Но, как рассказал Таммекянд, эти пернатые зимуют в Азии, в Индии. По этой причине они в наши края и не попадают.

То, что красавица, попавшая в ловушку, – синехвостка, Таммекянду стало ясно сразу. «Тот, кто работает на орнитологической станции, должен знать все виды птиц, даже тех, которые не приходится окольцовывать каждый день», – сказал орнитолог.

По словам орнитолога, синехвостка имеет характерный внешний вид. «Другой такой птицы в Эстонии нет, ее легко узнать», – пояснил он.

В последние годы синехвосток все чаще и чаще наблюдают в Эстонии. Как следует из слов Таммекянда, тому есть простая причина. А именно: их количество начало увеличиваться в районах размножения в Финляндии. Чем больше у птиц потомства, тем больше шансов, что некоторые из них собьются с пути при миграции.