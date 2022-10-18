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Исторический день на орнитологической станции Кабли: в ловушку попалась редкая птица

Сирле Матт
Исторический день на орнитологической станции Кабли: в ловушку попалась редкая птица
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Синехвостка была поймана, а затем окольцована в Кабли в субботу.
Синехвостка была поймана, а затем окольцована в Кабли в субботу. Фото: Jaak Tammekänd

«Волнение было огромное, у меня дрожали руки, мое сердце колотилось», – признался Яак Таммекянд, специалист-орнитолог Агентства по охране окружающей среды, после кольцевания синехвостки на орнитологической станции Кабли.

Синехвостки никогда ранее не залетали в Кабли, хотя птиц там окольцовывали и изучали их миграцию на протяжении более 50 лет. Представителей этого вида в Эстонии видели немногим более десяти раз.

Редкая в этих краях птица была поймана в ловушку в Кабли в субботу перед восходом солнца, около 7:30 утра.

Поскольку ближайшие районы гнездования синехвостки находятся в Финляндии, можно подумать, что во время миграции они также пролетают над Эстонией. Но, как рассказал Таммекянд, эти пернатые зимуют в Азии, в Индии. По этой причине они в наши края и не попадают.

То, что красавица, попавшая в ловушку, – синехвостка, Таммекянду стало ясно сразу. «Тот, кто работает на орнитологической станции, должен знать все виды птиц, даже тех, которые не приходится окольцовывать каждый день», – сказал орнитолог.

По словам орнитолога, синехвостка имеет характерный внешний вид. «Другой такой птицы в Эстонии нет, ее легко узнать», – пояснил он.

В последние годы синехвосток все чаще и чаще наблюдают в Эстонии. Как следует из слов Таммекянда, тому есть простая причина. А именно: их количество начало увеличиваться в районах размножения в Финляндии. Чем больше у птиц потомства, тем больше шансов, что некоторые из них собьются с пути при миграции.

В Эстонии нет другой такой птицы, ее очень легко определить.

Яак Таммекенд,

специалист-орнитолог агентства по охране окружающей среды

В Кабли помощники-добровольцы вытащили синехвостку из ловушки. В минувшие выходные здесь были на практике четыре студента из Тарту, интересующиеся кольцеванием. У попавшейся в ловушку птицы определяют вид, пол и возраст , измеряют длину и массу, определяют жировой запас и только потом ее окольцовывают. Потом пернатую снова отпускают.

Недавно пойманный синехвост был молодой птицей с голубым хвостом и оливковой спиной. Самки птиц такого же окраса. Оперение самца полностью синее на спине. Однако, как объяснил Таммекянд, определить пол молодой птицы невозможно.

По словам Таммекянда, этот год в Кабли вообще неудачный по количеству птиц. Причина в меньшем, чем обычно, размножении птиц. В мае погода не благоприятствовала наиболее рано гнездящимся птицам: часто шел дождь и было холодно.

Определяют вид, пол и возраст попавшейся в ловушку птицы, измеряют длину и массу, определяют жировой запас и только потом ее окольцовывают. Изображение носит иллюстративный характер.
Определяют вид, пол и возраст попавшейся в ловушку птицы, измеряют длину и массу, определяют жировой запас и только потом ее окольцовывают. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Урмас Луйк

Тем не менее, в Кабли приезжают посетители, чтобы увидеть птиц вблизи во время процесса измерения и кольцевания. В то же субботнее утро Таммекянд принимал группу из 40-50 молодых людей, приехавших из Таллинна. Даже до полудня приехавших с детьми понаблюдать за птицами насчитывалось пару десятков человек.

В этом году в Пярнуском уезде было зарегистрировано несколько встреч с редкими птицами. На польдере Аудру впервые загнездились две пары ходулочников. Это интересные на вид птицы: с длинными ногами и белым оперением снизу и черным сверху. У особей, гнездившихся на польдере Аудру, вылупились детеныши, которые научились летать.

На польдере Аудру гнездилась и белощекая болотная крачка.

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