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Маск сообщил, что отозвал запрос на оплату Starlink в Украине

Deutsche Welle
Маск сообщил, что отозвал запрос на оплату Starlink в Украине
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Илон Маск.
Илон Маск. Фото: Lucy Nicholson

Владелец компании SpaceX Илон Маск, обещавший бесплатно поставлять Украине терминалы Starlink, утверждает, что отозвал запрос Пентагону на их оплату.

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что отозвал адресованную министерству обороны США просьбу оплатить работу терминалов Starlink в Украине. «SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование. Если быть точным, на Украину было отправлено 25 300 терминалов, но в настоящее время только 10 630 оплачивают обслуживание», – написал Маск в микроблоге Twitter в понедельник, 17 октября, в ответ на твит издания Politico со статьей, посвященной обсуждению Пентагоном и ЕС ситуации с оплатой Starlink в Украине.

Маск просил Пентагон взять на себя расходы на Starlink в Украине

В сентябре SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой о финансировании работы терминалов Starlink в Украине, пояснив, что больше не может позволить себе это с финансовой точки зрения. Компания оценила расходы более чем в 120 миллионов долларов до конца года и в около 400 млн долларов в течение 2023 года, сообщил американский телеканал CNN.

«Мы не в состоянии в дальнейшем поставлять терминалы в Украину или финансировать работу поставленных терминалов в течение неопределенного периода», – подчеркнул в письме директор по государственным закупкам SpaceX. Среди документов, отправленных компанией SpaceX в Пентагон и оказавшихся в распоряжении CNN, есть просьба главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного предоставить еще около 8000 терминалов Starlink.

По данным SpaceX, на которые ссылался телеканал, порядка 85 процентов из 20 тысяч терминалов в Украине были оплачены или частично оплачены такими странами, как США, Великобритания и Польша, или другими организациями.

Пентагон изучает возможность оплаты Starlink

По словам источников Politico, Пентагон рассматривает возможность оплаты спутниковой сети Starlink из фонда, который используется для поставок оружия и оборудования Киеву. Однако 15 октября Илон Маск сообщил, что компания продолжит безвозмездно поставлять Starlink Украине.

«Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», – написал Маск.

В начале октября газета Financial Times сообщила о сбоях в работе Starlink на поле боя, которые, по словам высокопоставленных украинских источников FT и военнослужащих, привели к «катастрофическим» потерям связи в последние недели. Собеседники издания отмечали «огромную роль систем связи Маска на поле боя». Предприниматель заявил, что российские войска «пытаются убить» систему спутникового интернета Starlink – единственный способ связи на тех территориях Украины, где идут боевые действия.

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