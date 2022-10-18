Маск сообщил, что отозвал запрос на оплату Starlink в Украине

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что отозвал адресованную министерству обороны США просьбу оплатить работу терминалов Starlink в Украине. «SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование. Если быть точным, на Украину было отправлено 25 300 терминалов, но в настоящее время только 10 630 оплачивают обслуживание», – написал Маск в микроблоге Twitter в понедельник, 17 октября, в ответ на твит издания Politico со статьей, посвященной обсуждению Пентагоном и ЕС ситуации с оплатой Starlink в Украине.

SpaceX has already withdrawn its request for funding — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022

Маск просил Пентагон взять на себя расходы на Starlink в Украине

В сентябре SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой о финансировании работы терминалов Starlink в Украине, пояснив, что больше не может позволить себе это с финансовой точки зрения. Компания оценила расходы более чем в 120 миллионов долларов до конца года и в около 400 млн долларов в течение 2023 года, сообщил американский телеканал CNN.

«Мы не в состоянии в дальнейшем поставлять терминалы в Украину или финансировать работу поставленных терминалов в течение неопределенного периода», – подчеркнул в письме директор по государственным закупкам SpaceX. Среди документов, отправленных компанией SpaceX в Пентагон и оказавшихся в распоряжении CNN, есть просьба главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного предоставить еще около 8000 терминалов Starlink.