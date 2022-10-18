В Рийгикогу сформирована группа по проблемам со здоровьем возникшим после вакцинации

Председатель группы поддержки Хеле Эвераус заявила, что прививки исторически играли очень важную роль в предотвращении распространения многих заболеваний, но в то же время необходимо учитывать, что и лекарства, и вакцины не являются на стопроцентно безопасными, сообщила во вторник BNS пресс-служба Рийгикогу.

«Широкая общественность особенно требовательна к вакцинам, потому что, как правило, прививаются здоровые люди. Люди должны знать о рисках. Успех программ вакцинации основан на доверии. Доверие основано на открытости в отношении всех данных. Систематическая регистрация и анализ поствакцинального поражения здоровья, а также всесторонняя помощь людям с поствакцинальным поражением здоровья», – сказал он.