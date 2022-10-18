Депутаты Рийгикогу во вторник сформировали группу поддержки решений по проблемам появившихся после вакцинации проблем со здоровьем, цель группы – поддержка развития государственной программы вакцинации, в том числе поиск профессиональных решений появившихся после вакцинации проблем со здоровьем.
В Рийгикогу сформирована группа по проблемам со здоровьем возникшим после вакцинации
Председатель группы поддержки Хеле Эвераус заявила, что прививки исторически играли очень важную роль в предотвращении распространения многих заболеваний, но в то же время необходимо учитывать, что и лекарства, и вакцины не являются на стопроцентно безопасными, сообщила во вторник BNS пресс-служба Рийгикогу.
«Широкая общественность особенно требовательна к вакцинам, потому что, как правило, прививаются здоровые люди. Люди должны знать о рисках. Успех программ вакцинации основан на доверии. Доверие основано на открытости в отношении всех данных. Систематическая регистрация и анализ поствакцинального поражения здоровья, а также всесторонняя помощь людям с поствакцинальным поражением здоровья», – сказал он.
Хеле Эвераус является председателем группы, в группу вошли Юри Яансон, Виктор Васильев, Хелле-Муника Хельме, Хельо Пикхоф, Хельмен Кютт, Тынис Мёльдер, Тармо Круусимяэ, Иви Ээнмаа, Прийт Сибул, Кристина Шмигун-Вяхи и Ааду Муст.
14 созыв Рийгикогу образовал в общей сложности 67 депутатских групп и 97 групп поддержки.