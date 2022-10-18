«Новости в 7» за 18 октября: будущее за биометаном, в чем вред от э-сигарет и праздник в клубе собаководов

Сегодня в выпуске:

– В Ляэне-Вирумаа заложили краеугольный камень в фундамент нового завода биометана. На чем будет работать предприятие, каковы его мощности и перспективы развития – в нашем сюжете.

– Коротко о главном: откуда и куда уходит Кейт Пентус-Розиманнус, кого следует опасаться на наших дорогах и что выловили из реки Эмайыги.

– В последнее время все шире и моложе становятся ряды любителей электронных сигарет. Так ли они безобидны для здоровья и что делать с отходами – выяснял наш корреспондент.

– Говорят, что если учиться доброму, то и худое на ум не пойдёт. Наш корреспондент решила проверить верность и мудрость поговорки, отправившись на выставку зарубежного образования. Какие возможности обучения в ВУЗах мира есть для желающих «погрызть гранит науки» - в нашем репортаже.

– С миру по нитке: подробности авиакатастрофы в Ейске, что воруют в Германии, причинах повреждения «Северных потоков» и кто взбесил американцев.

– Человек собаке друг: на дне рождения одного из столичных клубов собаководов побывала наша съемочная группа, чтобы узнать, как лучше понимать наших четвероногих друзей.