ФОТО ⟩ Партия реформ представила кандидата на пост министра финансов

Нынешний министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) объявила сегодня о своем уходе с поста и политики, так как она является кандидатом от Эстонии в Европейскую счетную палату.

Как кандидат в министры, так и председатель Партии реформ, премьер-министр Кая Каллас дали на пресс-конференции свои комментарии.

По словам Каллас, она рада, что правление утвердило Аннели Акерманн в качестве кандидата на пост министра финансов. «Акерманн очень хорошо умеет считать деньги, у нее есть опыт работы в частном бизнесе, местном самоуправлении и Рийгикогу. У нас очень длинная скамья финансовых экспертов в партии, и я рада, что теперь мы можем сделать эту команду еще сильнее», – сказала Кая Каллас.

«Всегда есть место для новых людей, которые разделяют эту тему и могут поделиться своим опытом», – добавила Каллас.

«Я благодарна за доверие, что я могу выполнять важную и значимую работу. Я хочу предложить наилучшую поддержку премьер-министру и правительству. Моя задача предоставить четкие и твердые решения. Это то, что я хочу сделать за четыре месяца», – сказала Аккерманн.

​​​Аккерманн добавила, что как министр финансов она хочет предложить поддержку правительству, что помогает принимать более взвешенные и обоснованные решения. «Первоочередной задачей, безусловно, является поддержка принятия государственного бюджета. Бюджет является самым большим в истории, 17 миллиардов, включая пакет помощи, чтобы справиться с энергетической войной, увеличение необлагаемого налогом минимума доходов, увеличение детских и семейных пособий, а также увеличение пенсий и освобождение от подоходного налога средней пенсии», — сказала Аккерманн.