В России впервые арестовали подозреваемого в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранцами

«Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией» хотя и включено в статью УК о госизмене, на самом деле госизменой как раз не является. Однако за контакты в целях «содействия» деятельности, «заведомо направленной» против госбезопасности, можно сесть на срок до восьми лет.

Под международными и иностранными организациями авторы подразумевают те, которые действуют в интересах спецслужб, а также частные военные и разведывательные компании, уточняло издание РБК.

Следствию будет необходимо доказать, что конкретная организация действует в интересах спецслужбы иностранного государства - иначе признать человека виновным по этой статье невозможно. Однако на практике это доказывается справкой из нескольких строк от сотрудника ФСБ, отмечают правозащитники.

Чтобы избежать наказания по новой статье, нужно «добровольно и своевременно» сообщать органам власти о таких отношениях (если еще не совершено «никаких действий по исполнению полученного задания»).

Норма о «конфиденциальном сотрудничестве» прописана максимально расплывчато, не исключено, что под ним могут понимать, например, подготовку докладов для международных организаций, говорила Би-би-си глава Центра защиты прав СМИ Галина Арапова (она и ее организация объявлены в России «иностранными агентами»).