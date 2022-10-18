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Верховная рада Украины объявила Ичкерию оккупированной территорией

Deutsche Welle
Верховная рада Украины объявила Ичкерию оккупированной территорией
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Фото: Ukrainian Presidential Press Off

Парламент Украины объявил Чеченскую республику Ичкерия территорией, временно оккупированной Россией, и осудил геноцид чеченского народа. Ранее Украина признала Курильские острова частью Японии.

Верховная рада Украины признала Чеченскую республику Ичкерия территорией, временно оккупированной Российской Федерацией, и осудила геноцид чеченского народа. Соответствующее постановление депутаты приняли во вторник, 18 октября, итоги заседания внесены в карточку законопроекта на сайте украинского парламента. Резолюцию об оккупации Ичкерии поддержали 287 из 351 голосовавшего, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Еще 64 депутата воздержались.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что Чечня вышла из состава Советского Союза в 1991 году и провозгласила независимость под названием Ичкерии, однако Россия препятствовала этому, нарушив принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в уставе ООН.

В свою очередь депутат Алексей Гончаренко заявил: «Как председатель межфракционного объединения "За свободный Кавказ" считаю, что это крайне важное решение. Путин уже очень давно пытается поработить чеченский народ, он поставил руководить своего гауляйтера Кадырова, а теперь заставляет чеченцев воевать против украинцев... Россия должна быть деколонизирована, а Ичкерия должна быть свободной». В июле Гончаренко совместно с парламентарием Мусой Магомедовым внес в Раду законопроект о признании суверенитета Ичкерии, однако этот документ депутаты еще не рассматривали.

Поддержка Японии в вопросе о статусе Курильских островов

Верховная рада 7 октября приняла резолюцию о поддержке Японии, считающей Южные Курильские острова частью своих Северных территорий. Украинские депутаты заключили, что сейчас Южные Курилы находятся под оккупацией России, и призвали международные инстанции содействовать Японии в их возвращении.

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