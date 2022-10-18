В России возбуждено уголовное дело по расследованию обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с двумя погибшими под Печорами. ДТП произошло в воскресенье вечером с участием грузовика, зарегистрированного в Эстонии, сведений об эстонском водителе нет.
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В России возбудили уголовное дело по расследованию ДТП с эстонским грузовиком
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В России возбудили уголовное дело по расследованию ДТП с эстонским грузовиком
Псковское информационное агентство сообщило в понедельник вечером, что уголовное дело возбуждено по части статьи Уголовного кодекса о причинении смерти нескольких человек путем нарушения правил дорожного движения.
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