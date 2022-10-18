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В России возбудили уголовное дело по расследованию ДТП с эстонским грузовиком

Видео с бортовой камеры
Арвед Брейдакс
В России возбудили уголовное дело по расследованию ДТП с эстонским грузовиком
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Грузовик. Фото иллюстративное.
Грузовик. Фото иллюстративное. Фото: Arved Breidaks

В России возбуждено уголовное дело по расследованию обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с двумя погибшими под Печорами. ДТП произошло в воскресенье вечером с участием грузовика, зарегистрированного в Эстонии, сведений об эстонском водителе нет.

Псковское информационное агентство сообщило в понедельник вечером, что уголовное дело возбуждено по части статьи Уголовного кодекса о причинении смерти нескольких человек путем нарушения правил дорожного движения.

Вечером 16 октября в 18:30 грузовик DAF с эстонскими номерами, следовавший из Печор в направлении Ирбоска, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. Из трех человек, находившихся в машине, на месте скончалась 73-летняя женщина, а 51-летняя, находившаяся за рулем, скончалась позднее, несмотря на помощь медиков. 58-летний мужчина, который также находился в машине, до сих пор находится в больнице в очень тяжелом состоянии.

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