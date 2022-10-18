В России возбудили уголовное дело по расследованию ДТП с эстонским грузовиком

Вечером 16 октября в 18:30 грузовик DAF с эстонскими номерами, следовавший из Печор в направлении Ирбоска, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. Из трех человек, находившихся в машине, на месте скончалась 73-летняя женщина, а 51-летняя, находившаяся за рулем, скончалась позднее, несмотря на помощь медиков. 58-летний мужчина, который также находился в машине, до сих пор находится в больнице в очень тяжелом состоянии.