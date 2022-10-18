Во вторник Рийгикогу 88 голосами принял заявление, в котором осудил аннексию территории Украины и объявил российский режим террористическим.
Сирет Котка не участвовала в осуждающем поведение России голосовании
Никто не проголосовал против заявления, но среди присутствовавших на заседании депутатов не голосовали члены Центристской партии Сирет Котка и Керсти Сарапуу, а также бывший член Центристской партии Михаил Стальнухин, сообщает BNS.
Сирет Котка пояснила, что фактически не участвовала в рассматриваемом заседании, но была одним из инициаторов принятого заявления и обязательно проголосовала бы за него. «У меня было запланировано еще одно мероприятие на то же время, где меня также очень ждали», – сказала она. – Иногда вам нужно быть в другом месте во время заседания. Я вышла из зала в 10:10, но система регистрации показывала, будто я была там весь день. Иногда системы неисправны».
Котка сказала, что переживает за Украину и украинцев. «Я действительно чувствую, что Украина – это линия фронта. Если украинцы сдадутся сейчас, завтра война может быть и у нас», – сказал он.
Котка не смогла сказать, почему Сарапуу и Стальнухин не проголосовали. «На этом мероприятии со мной их не было», – сказала депутат.
Согласно заявлению, Рийгикогу решительно осудил военные действия Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию территории, завоеванной в ходе агрессии, и подтвердил, что Эстония никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины в результате агрессии и результаты лжереферендумов.