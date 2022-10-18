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Сирет Котка не участвовала в осуждающем поведение России голосовании

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rus.postimees.ee
Сирет Котка не участвовала в осуждающем поведение России голосовании
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Сирет Котка.
Сирет Котка. Фото: Eero Vabamägi

Во вторник Рийгикогу 88 голосами принял заявление, в котором осудил аннексию территории Украины и объявил российский режим террористическим.

Никто не проголосовал против заявления, но среди присутствовавших на заседании депутатов не голосовали члены Центристской партии Сирет Котка и Керсти Сарапуу, а также бывший член Центристской партии Михаил Стальнухин, сообщает BNS.

Сирет Котка пояснила, что фактически не участвовала в рассматриваемом заседании, но была одним из инициаторов принятого заявления и обязательно проголосовала бы за него. «У меня было запланировано еще одно мероприятие на то же время, где меня также очень ждали», – сказала она. – Иногда вам нужно быть в другом месте во время заседания. Я вышла из зала в 10:10, но система регистрации показывала, будто я была там весь день. Иногда системы неисправны».

Котка сказала, что переживает за Украину и украинцев. «Я действительно чувствую, что Украина – это линия фронта. Если украинцы сдадутся сейчас, завтра война может быть и у нас», – сказал он.

Котка не смогла сказать, почему Сарапуу и Стальнухин не проголосовали. «На этом мероприятии со мной их не было», – сказала депутат.

Согласно заявлению, Рийгикогу решительно осудил военные действия Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию территории, завоеванной в ходе агрессии, и подтвердил, что Эстония никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины в результате агрессии и результаты лжереферендумов.

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