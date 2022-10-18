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Мария Юферева-Скуратовская: мы должны различать режим и народ

Лоора-Элизабет Ломп
Мария Юферева-Скуратовская: мы должны различать режим и народ
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Мария Юферева-Скуратовски.
Мария Юферева-Скуратовски. Фото: Pilt videost

«Мы хотели, чтобы такое заявление дало эстонской и международной общественности очень четкий сигнал о действиях России в Украине», – прокомментировала Postimees член Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски после того, как Рийгикогу объявил российский режим террористическим.

Заявление не вызвало вопросов в Центристской партии. Отшлифовали текст заявления, чтобы сделать его максимально корректным. «У Центристской партии не было отдельных вопросов. Мы просто хотели, чтобы такое заявление послало очень четкий сигнал о действиях России в Украине как международной, так и эстонской общественности», – сказала Юферева-Скуратовски.

Как должны воспринимать декларацию проживающие в Эстонии русские? «Мы объявили террористической не страну, а режим. Это имеет большое значение. Во-вторых, мы должны различать режим и народ. Будь то обладатели серого паспорта или граждане России – они могут в то же время осуждать войну и желать ее скорейшего окончания», – ответила Юферева-Скуратовски и добавила, что не видит здесь никакого противоречия.

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