Мария Юферева-Скуратовская: мы должны различать режим и народ

Заявление не вызвало вопросов в Центристской партии. Отшлифовали текст заявления, чтобы сделать его максимально корректным. «У Центристской партии не было отдельных вопросов. Мы просто хотели, чтобы такое заявление послало очень четкий сигнал о действиях России в Украине как международной, так и эстонской общественности», – сказала Юферева-Скуратовски.

Как должны воспринимать декларацию проживающие в Эстонии русские? «Мы объявили террористической не страну, а режим. Это имеет большое значение. Во-вторых, мы должны различать режим и народ. Будь то обладатели серого паспорта или граждане России – они могут в то же время осуждать войну и желать ее скорейшего окончания», – ответила Юферева-Скуратовски и добавила, что не видит здесь никакого противоречия.