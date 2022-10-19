Новое вторжение в Украину из Беларуси: насколько это возможно и имеет ли шансы на успех?

В таком случае речь идет о 24-28 тысячах военнослужащих. Примерно такой была численность российских войск, вторгшихся в Украину из Беларуси в феврале.

Следовательно, если речь идет только о девяти тысячах, то это - не более 12 БТГ, причем, как отмечает Коваленко, не полноценных БТГ, а маршевых батальонов - то есть без техники. «Это, скорее, для отвлечения внимания, а не предпосылка реальной угрозы», - полагает он.

Как бы то ни было, но если российский контингент в Беларуси вдруг начнет быстро расти, то велика вероятность того, что Россия действительно готовит наступление, используя при этом не слишком мотивированных и малоподготовленных мобилизованных.

А есть ли силы для наступления?

Аналитик украинского оборонного интернет-портала Defense Express Иван Киричевский сказал Би-би-си, что пока об этом говорить рано: «Когда силы российской армии на других фронтах будут настолько истощены, что она будет едва держать оборону, Кремль может дать приказ идти в наступление, чтобы сдержать продвижение ВСУ».

В феврале передовым частям российских десантников удалось продвинуться из Беларуси достаточно быстро. На сделанном в феврале спутниковом снимке - российские войска в Берестянке возле Бучи Фото: SATELLITE IMAGE 2022 MAXAR TECHNOLOGIES via EPA

Киричевский, однако, сомневается, что Россия сумеет сформировать достаточную группировку войск для того, чтобы предпринять еще одно наступление с севера.