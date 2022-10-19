Певкур: Россия все еще обладает наступательным потенциалом, в том числе и для нападения на страны НАТО

Он высказал предположение, что война будет долгой, и призвал западных союзников продолжать поддерживать украинцев до тех пор, пока они не добьются победы «ради всего свободного мира».

«Более-менее общий консенсус состоит в том, что России понадобится от двух до четырех лет на то, чтобы восстановить способности, которыми она обладала до войны», – считает министр.

По словам министра обороны Эстонии, он слышал сообщения о том, что арсенал Москвы иссяк до такой степени, что системы ПВО С-300 используются как обычные ракеты, а российские ракеты взрываются в воздухе, потому что они слишком устарели.

Певкур, который прибыл в Вашингтон для переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином, предупредил, что Россия все еще обладает наступательным потенциалом, в том числе и для нападения на страны НАТО, такие как Эстония.

Выступая на круглом столе в Вашингтоне, эстонский министр сказал, что западные санкции нанесли особо чувствительный удар по производству самолетов и техобслуживанию вертолетов в России, так как лишили ее возможности получать ключевые компоненты.